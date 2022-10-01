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Металлист - Шахтер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Центральному матчу тура в УПЛ посвящается
Сегодня, 1 октября, во Львове харьковский "Металлист", вернувшийся в этом году в элитный дивизион, будет принимать донецкий "Шахтер".
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Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 30 футболистов на прохождение квиза у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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Комментарии (1)
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леонид Угринович
01.10.2022 в 11:24
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