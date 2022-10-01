Шахтер выйдет на матч против Металлиста в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову

Донецкий "Шахтер" перед матчем против "Металлиста" в рамках пятого тура УПЛ выйдет в футболках с известным фото Михаила Дианова, которое было сделано во время окружения Азовстали в Мариуполе в мае этого года.

Также на футболке будет надпись "Слава Героям Азовстали".

Отмечается, что сам Михаил Дианов является болельщиком "Шахтера".

Напомним, что Дианова и еще 214 пленных Азовстали были возвращены на территорию Украины в результате обмена 21 сентября.

Поединок между "Металлистом" и "Шахтером" начнется в 17:00.