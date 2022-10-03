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Минай объявил о подписании экс-форварда сборной Украины

Премьер-лига
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(1 голосов)

Усиление для Шарана

Минай объявил о подписании экс-форварда сборной Украины

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий Юрий Коломоец стал игроком "Миная", сообщает официальный сайт клуба.

32-летний заключил предварительное соглашение с закарпатской командой 2 февраля 2022 года, но из-за военной агрессии россии так и не дебютировал в составе минайцев.

В активе Коломойца 86 матчей в УПЛ. За этот период он забил 20 голов и отдал 6 результативных передач. Еще 89 игр нападающий провел в первой лиге (12+11).

За свою карьеру Юрий защищал цвета "Ворсклы", "Волыни", "Нефтяника", "Кривбасса", эстонской "Левадии", венгерского "Будапешта", а под руководством Владимира Шарана играл в "Александрии". Минувший сезон он провел в "Полесье".

Также Коломоец вызывался в национальную сборную Украины. Он дебютировал в товарищеском матче против Словакии 10 ноября 2017 (2:1).

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В статье: Юрий Коломоец ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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Комментарии (1)
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vinn (Khmelnitsky)
03.10.2022 в 12:11
все таки мабуть Нафтовик, чи таки Нефтяник?
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