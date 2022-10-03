Тренер Металлиста: Шахтер - участник ЛЧ, может это давило на ребят

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал поражение желто-синих в матче с донецким "Шахтером"(1:6).

— В чем, по вашему мнению, главная причина такой неудачи?

— Рано говорить о главной причине. Мы будем рассматривать эту игру, разбирать. Мы не узнали наших ребят и игра сложилась тяжело для нас. Ребят словно подменили. Будем разбираться, по горячим следам не могу сказать.

— Такое ощущение, что после 20-й минуты команда даже не переходила центр поля...

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— Наверное, дело в психологии ребят. Может, они еще не готовы к таким играм. "Шахтер" — участник Лиги чемпионов и может это на них давило.

— Евгений Подлепенец остался в запасе, новичок Игорь Чайковский вышел в старте. Это был расчет больше на оборону?

— Мы понимали, что против "Шахтера" будет тяжело, но поставили Чайковского, потому что он более опытный игрок. Ждали от него, что он направит партнеров в правильное русло.

— Ожидаете ли вы еще усиление в этом сезоне?

— Мы работаем над этим, но нужны ребята, которые усилят нашу команду, чтобы они достойно играли и не было такого счета, как сегодня.

— На какую позицию нужно усиление?

— Я думаю, все видят, что нам нужен центральный защитник, это наша проблемная позиция. В прошлом туре в центре защиты вообще играл опорный полузащитник Андрей Ралюченко. Виталий Федоров травмирован, не может восстановиться. Поэтому ищем хорошего игрока на эту позицию.

— Как будете эмоционально восстанавливать команду после такого поражения?

— Будем работать над этим. Но, знаете, как говорил один известный тренер: "лучше один раз проиграть 5:0, чем пять раз по 1:0". Так что будем выводить ребят из этого состояния. Наверное, следующая игра уже будет другой, – сказал Ратий.