Йовичевич: Металлист нас утомил, и Шахтер играл по полной

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал разгромную победу над "Металлистом" в рамках 5-го тура УПЛ.

– Несмотря на счет, матч с "Металлистом" был нелегким…

– Матч не был легким. В этой игре мы продемонстрировали свое уважение противнику. "Металлист" нас утомил, и мы играли по полной, серьезно, дисциплинированно и мотивированно. Если эти факторы сочетаются, то и выходит результат. Прекрасно некоторые игроки проявили себя в сборной, и я хотел этим воспользоваться, например, эмоциями Сикана, отличившегося хет-триком за сборную. Также Зубков вышел и хорошо сыграл против Армении, Лассина тоже забил свой гол, Джурасек тоже отличился после годовой паузы. Мы имели миллион моментов, тот же Мудрик отдал три голевых передачи, хотя и не забил свой пенальти, но сегодня обеспечил команде много пользы. Прекрасно, что у всех нас положительные эмоции перед путешествием в Мадрид.

– Сегодня дебютант Назарина также получил игровое время.

– Это еще один фактор. Мы поздравили его с дебютом. Надеемся, Назарина обеспечит много пользы команде, ведь у него хорошая квалификация, которую он доказывал ежегодно в "Заре", выступая в Лиге Европы. Надеемся, что он в ближайшее время вольется в коллектив и воплотит тренерские замыслы на поле. Я счастлив, что мы взяли три очка, это даст нам уверенность и хорошие эмоции, однако мы уже готовимся к "Реалу".

- Как будете готовиться к противостоянию с "Реалом", в каком настроении команда отправится на матч?

– Конечно, сегодняшняя победа поможет в эмоции. Успешные действия всегда придают уверенности, но мы должны понимать, против кого будем играть, уровень этой команды. Могу вас заверить, что это лучший клуб мира, лучшая организация в мире, хотя "Шахтер" в плане организации не слишком далеко, однако все равно преимущество на их стороне надо признать. У "Реала" самый высокий уровень футболистов, и будем готовиться очень серьезно. Отдадим все силы, чтобы порадовать украинских болельщиков. Будем делать все возможное. И два года назад "Шахтер" уже доказывал, что даже у топов можно забирать очки и придерживаться своего плана. Могу точно сказать, что мы будем сражаться с первой до последней минуты.

– На что обращали внимание во время подготовки к игре с "Металлистом", к чему готовились? Смог ли "Металлист" удивить?

– Своей серьезностью мы не дали воздуху "Металлисту". Моя команда имела невероятную мотивацию, мы изначально забрали мяч, играли с позиции силы, совершая позиционные атаки. Мы играли в низком блоке, а реакция при потере мяча была эффективной – мы не давали ни времени, ни места, чтобы "Металлист" держал мяч, ведь эта команда имеет квалифицированных игроков. Мы готовились очень серьезно, но результат и забитый мяч всегда дает уверенность. Вчерашняя тренировка убедила меня в том, что сегодня команда получится мотивированной – это занятие было одним из лучших на протяжении всего моего периода в "Шахтере". Вчера летали искры, и это радует тренера и напоминает о том, из-за чего я хотел стать тренером. Жаль, что вы не видели этой интенсивности, уважения к партнерам и удачным действиям на вчерашнем занятии. Я был убежден, что матч будет хорошим, но не знал, каким будет результат. Спасибо команде за атмосферу, однако следует так продолжать, чтобы добиться высочайшей цели.