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Металлист - Шахтер 1:6. По хет-трику от Мудрика и Сикана. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" - первые, но у "Днепра-1" матч в запасе

Металлист - Шахтер 1:6. По хет-трику от Мудрика и Сикана. Видео обзор матча

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

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В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" не оставил шансов харьковскому "Металлисту". Хет-триком в футболке "горняков" отметился 21-летний Даниил Сикан - молодой форвард забил трижды впервые в футболке донецкого клуба. Своебразный хет-трик из ассистов в свою очередь оформил Михаил Мудрик, который отдал две голевые на Сикана. Подопечные Игоря Йовичевича занимают первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая на одно очко второй "Днепр-1", но у днепрян поединок в запасе.

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1 октября, Львов, "Арена Львов"

Металлист - Шахтер 1:6

Голы: Алекс Чидомере 88 - Даниил Сикан 18, Даниил Сикан 30, Александр Зубков 35, Даниил Сикан 38, Лассина Траоре 73, Невен Джурасек 90+1

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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