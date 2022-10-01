Металлист - Шахтер 1:6. По хет-трику от Мудрика и Сикана. Видео обзор матча

В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" не оставил шансов харьковскому "Металлисту". Хет-триком в футболке "горняков" отметился 21-летний Даниил Сикан - молодой форвард забил трижды впервые в футболке донецкого клуба. Своебразный хет-трик из ассистов в свою очередь оформил Михаил Мудрик, который отдал две голевые на Сикана. Подопечные Игоря Йовичевича занимают первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая на одно очко второй "Днепр-1", но у днепрян поединок в запасе.

VBET-лига. 5-й тур

1 октября, Львов, "Арена Львов"

Металлист - Шахтер 1:6

Голы: Алекс Чидомере 88 - Даниил Сикан 18, Даниил Сикан 30, Александр Зубков 35, Даниил Сикан 38, Лассина Траоре 73, Невен Джурасек 90+1