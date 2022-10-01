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Металлист - Шахтер 1:6. По хет-трику от Мудрика и Сикана. Видео обзор матча
"Горняки" - первые, но у "Днепра-1" матч в запасе
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" не оставил шансов харьковскому "Металлисту". Хет-триком в футболке "горняков" отметился 21-летний Даниил Сикан - молодой форвард
VBET-лига. 5-й тур
1 октября, Львов, "Арена Львов"
Голы: Алекс Чидомере 88 - Даниил Сикан 18, Даниил Сикан 30, Александр Зубков 35, Даниил Сикан 38, Лассина Траоре 73, Невен Джурасек 90+1
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