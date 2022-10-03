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Тренер вратарей Львова получил в Беларуси 13 суток ареста
Пересылал в телеграме "запрещенные материалы"
Фото: ФК Львов
Белорусский тренер вратарей "Львова" Василий Хомутовский получил на родине 13 суток ареста за пересылку материалов из телеграм-канала, который признан в беларуси экстремистским.
Как известно, 44-летний специалист несколько дней назад
В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей "Львова".
В 2017 году он занимал аналогичную должность в "Черноморце". Как игрок выступал за "Металлист", "Таврию" московское и минское "Динамо", БАТЭ, "Стяуа" и другие клубы. Провел 26 матчей за сборную Беларуси.
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