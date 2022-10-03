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Тренер вратарей Львова получил в Беларуси 13 суток ареста

Премьер-лига
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Пересылал в телеграме "запрещенные материалы"

Тренер вратарей Львова получил в Беларуси 13 суток ареста

Фото: ФК Львов

Новина українською

Белорусский тренер вратарей "Львова" Василий Хомутовский получил на родине 13 суток ареста за пересылку материалов из телеграм-канала, который признан в беларуси экстремистским.

Как известно, 44-летний специалист несколько дней назад был задержан на родине, в беларуси, куда он приехал для проведения операции на колене. Сообщалось, что Хомутовскому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей "Львова".

В 2017 году он занимал аналогичную должность в "Черноморце". Как игрок выступал за "Металлист", "Таврию" московское и минское "Динамо", БАТЭ, "Стяуа" и другие клубы. Провел 26 матчей за сборную Беларуси.

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В статье: ФК Львов Василий Хомутовский война с россией
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