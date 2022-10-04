Срна: Шахтер - команда без адреса. Иногда я просыпаюсь и не знаю, где я

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, с какими последствиями столкнулись "горняки" из-за военного нападения россии на Украину.

"Война застала меня в 1991 году в Хорватии, в 2014-м – в Донецке, а сейчас – по всей Украине. Я горжусь этой командой. Для меня они – герои. 24 февраля была катастрофа. Мы были с командой в Киеве. Но мы все организовали, особенно по отношению к иностранным игрокам. Кто-то уехал из Украины машиной, кто-то – поездом.

В 2014 году нам пришлось покинуть Донецк, наш дом, наш стадион, наш спортивный город. У нас есть болельщики по всему миру. Мы переехали в Киев, а когда адаптировались, началась другая война. Трудно объяснить нашу жизнь с тех пор до сих пор.

Мы – команда без адреса, и это болезненно. Мы играли во Львове, Одессе, Харькове, сейчас проводим матчи Лиги Чемпионов в Варшаве. Мне звонит дочь, а я ей говорю, что сегодня я в Киеве, завтра – в Лондоне. Иногда я просыпаюсь и не знаю, где я", – поделился Срна.