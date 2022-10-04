Сваток зимой может свободным агентом покинуть Днепр-1. Есть предложения из Венгрии, Польши и МЛС

Капитан " Днепра-1 " Александр Сваток может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, у игрока заканчивается контракт, он может покинуть команду свободным агентом,

Стороны пока не могут договориться о пролонгации соглашения, а сам 28-летний футболист ведет переговоры с другими клубами. На данный момент речь идет о представителях чемпионатов Польши, Венгрии и МЛС.

Сваток склоняется к тому, чтобы остаться выступать в Европе, хотя в США ему предлагают втрое большую зарплату, чем та, которая сейчас есть в "Днепре-1".

Напомним, что в текущем сезоне защитник провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.