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Сваток зимой может свободным агентом покинуть Днепр-1. Есть предложения из Венгрии, Польши и МЛС

Премьер-лига
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(1 голосов)

О новом контракте с днепрянами игрок пока что договориться не может

Сваток зимой может свободным агентом покинуть Днепр-1. Есть предложения из Венгрии, Польши и МЛС

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, у игрока заканчивается контракт, он может покинуть команду свободным агентом,

Стороны пока не могут договориться о пролонгации соглашения, а сам 28-летний футболист ведет переговоры с другими клубами. На данный момент речь идет о представителях чемпионатов Польши, Венгрии и МЛС.

Сваток склоняется к тому, чтобы остаться выступать в Европе, хотя в США ему предлагают втрое большую зарплату, чем та, которая сейчас есть в "Днепре-1".

Напомним, что в текущем сезоне защитник провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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В статье: Александр Сваток СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
04.10.2022 в 22:17
йоп.... МЛС!!! Що тут думати?
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