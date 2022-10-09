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Бойко из-за травмы не доиграл матч с Рухом. У вратаря подозрение на повреждение крестов
Вместо Дениса на поле вышел Руслан Нещерет
Фото: ФК Динамо Киев
Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко был заменен на 54-й минуте матча против львовского "Руха". Вместо него на поле вышел молодой голкипер Руслан Нещерет.
По-видимому, Бойко получил травму еще в первом тайме, когда прыгнул за мячом и неудачно приземлился на левую ногу. После прыжка Денис упал на газон. Вероятно, игрок повредил крестообразные связки в колене.
Для Нещерета эта игра стала первой за практически два года. В последний раз он играл за "Динамо" в официальном матче еще в декабре 2020 года против "Мариуполя". С тех пор он четырежды проходил лечение: от ковида, травмы плеча, и дважды от травмы носа.
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