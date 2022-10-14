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Классическое, Эль-Классико и матч Ливерпуль - Сити. Расписание футбола на 14 - 16 октября
И еще очень много интересного
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных с нашей точки зрения матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 10 по 16 октября (матчи, которые уже состоялись, мы убираем из календаря)
Пятница, 14 октября
Снова по кругу – снова национальные чемпионаты. В Украине "Минай" примет "Верес". Вечером можно посмотреть, как обстоят дела у Роберто Де Дзерби – его "Брайтон" сыграет с "Брентфордом".
- "Минай" – "Верес". УПЛ. 13:00. Setanta Sport
- "Хоффенхайм" – "Шальке". Бундеслига. 21:30. Setanta Sport
- "Брентфорд" – "Брайтон". ОПЛ. 22:00. Setanta Sport
Суббота, 15 октября
Программу УПЛ откроет матч между "Металлистом" и "Ворсклой", которая, наконец, начала побеждать, а "Металлист 1925" сыграет со "Львовом". В Англии будем смотреть, как Миколенко будет противостоять "Тоттенхэму". В Германии интересна пара "Айнтрахт" - "Байер", в Италии состоится дерби Турина, да и у "Аталанты" непростой соперник – "Сассуоло". Испания порадует нас игрой "Атлетик" – "Атлетико".
- "Металлист" – "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sport
- "Айнтрахт" – "Байер". Бундеслига. 16:30. Setanta Sport
- "Металлист 1925" – "Львов". УПЛ. 17:00. Setanta Sport
- "Торино" – "Ювентус". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Тоттенгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sport
- "Аталанта" – "Сассуоло". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Атлетик" – "Атлетико". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 16 октября
Ооо, этот день выделите себе красным цветом, поскольку будет очень много больших матчей. Надеемся, что ничто не помешает украинскому Классическому между "Шахтером" и "Динамо". Для разогрева - матч между "Рухом" и "Днепром-1".
Теперь по поводу ТОП-матчей в Европе. В Англии "Ньюкасл", стремящийся стать грандом, встретится с "Манчестер Юнайтед", стремящимся им остаться. Но, конечно, центральный в туре матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
В Испании будет Эль Класико – "Реал" и "Барселона" подходят к игре при равном количестве очков, возможно, ворота сливочных будет защищать Лунин. В Германии лидер "Унион Берлин" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда, а "Бавария" будет экзаменовать идущий вторым "Фрайбург".
А ведь еще есть Франция, где ПСЖ сыграет с "Марселем", который сейчас выглядит наиболее достойным конкурентом для парижского гранда.
- "Рух" – "Днепр-1". УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2
- "Лидс" – "Арсенал". АПЛ. 16:00. Setanta Sport
- "Ньюкасл" – МЮ. АПЛ. 16:00. Setanta Sport
- "Шахтер" – "Динамо". УПЛ. 17:00. Setanta Sport
- "Реал" – "Барселона". Ла Лига. 17:15. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Манчестер Сити". АПЛ. 18:30. Setanta Sport
- "Унион Берлин" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 18:30. Setanta Sport
- "Бавария" – "Фрайбург". Бундеслига. 20:30. Setanta Sport
- ПСЖ – "Марсель". Лига 1. 21:45. MEGOGO
- "Верона" – "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO
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