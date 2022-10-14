Классическое, Эль-Классико и матч Ливерпуль - Сити. Расписание футбола на 14 - 16 октября

UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных с нашей точки зрения матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 10 по 16 октября (матчи, которые уже состоялись, мы убираем из календаря)

Пятница, 14 октября

Снова по кругу – снова национальные чемпионаты. В Украине "Минай" примет "Верес". Вечером можно посмотреть, как обстоят дела у Роберто Де Дзерби – его "Брайтон" сыграет с "Брентфордом".

"Минай" – "Верес". УПЛ. 13:00. Setanta Sport

УПЛ. 13:00. Setanta Sport "Хоффенхайм" – "Шальке". Бундеслига. 21:30. Setanta Sport

"Брентфорд" – "Брайтон". ОПЛ. 22:00. Setanta Sport

Суббота, 15 октября

Программу УПЛ откроет матч между "Металлистом" и "Ворсклой", которая, наконец, начала побеждать, а "Металлист 1925" сыграет со "Львовом". В Англии будем смотреть, как Миколенко будет противостоять "Тоттенхэму". В Германии интересна пара "Айнтрахт" - "Байер", в Италии состоится дерби Турина, да и у "Аталанты" непростой соперник – "Сассуоло". Испания порадует нас игрой "Атлетик" – "Атлетико".

"Металлист" – "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sport

УПЛ. 13:00. Setanta Sport "Айнтрахт" – "Байер". Бундеслига. 16:30. Setanta Sport

"Металлист 1925" – "Львов". УПЛ. 17:00. Setanta Sport

УПЛ. 17:00. Setanta Sport "Торино" – "Ювентус". Серия А. 19:00. MEGOGO

"Тоттенгэм" – "Эвертон". АПЛ. 19:30. Setanta Sport

"Аталанта" – "Сассуоло". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Атлетик" – "Атлетико". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 16 октября

Ооо, этот день выделите себе красным цветом, поскольку будет очень много больших матчей. Надеемся, что ничто не помешает украинскому Классическому между "Шахтером" и "Динамо". Для разогрева - матч между "Рухом" и "Днепром-1".

Теперь по поводу ТОП-матчей в Европе. В Англии "Ньюкасл", стремящийся стать грандом, встретится с "Манчестер Юнайтед", стремящимся им остаться. Но, конечно, центральный в туре матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

В Испании будет Эль Класико – "Реал" и "Барселона" подходят к игре при равном количестве очков, возможно, ворота сливочных будет защищать Лунин. В Германии лидер "Унион Берлин" сыграет с "Боруссией" из Дортмунда, а "Бавария" будет экзаменовать идущий вторым "Фрайбург".

А ведь еще есть Франция, где ПСЖ сыграет с "Марселем", который сейчас выглядит наиболее достойным конкурентом для парижского гранда.