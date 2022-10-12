Официально: Бойко повредил "кресты". Ему понадобится операция

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко , получивший травму ноги в поединке 6-го тура УПЛ против "Руха" в минувшее воскресенье, в среду, 12 октября, прошел углубленное обследование в одной из клиник Барселоны.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, по его результатам ему был поставлен диагноз повреждение передней крестообразной связки и назначена операция.

Ориентировочные сроки обновления будут известны после оперативного вмешательства и сообщены дополнительно.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Бойко провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и три поединка отстоял на ноль.