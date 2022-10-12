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Официально: Бойко повредил "кресты". Ему понадобится операция
Денис выбыл надолго
fcdynamo.com/
Голкипер киевского "Динамо"
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, по его результатам ему был поставлен диагноз повреждение передней крестообразной связки и назначена операция.
Ориентировочные сроки обновления будут известны после оперативного вмешательства и сообщены дополнительно.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Бойко провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и три поединка отстоял на ноль.
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