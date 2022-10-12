  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Бойко повредил "кресты". Ему понадобится операция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Бойко повредил "кресты". Ему понадобится операция

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис выбыл надолго

Официально: Бойко повредил "кресты". Ему понадобится операция

fcdynamo.com/

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко, получивший травму ноги в поединке 6-го тура УПЛ против "Руха" в минувшее воскресенье, в среду, 12 октября, прошел углубленное обследование в одной из клиник Барселоны.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, по его результатам ему был поставлен диагноз повреждение передней крестообразной связки и назначена операция.

Ориентировочные сроки обновления будут известны после оперативного вмешательства и сообщены дополнительно.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Бойко провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и три поединка отстоял на ноль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.10.2022 в 21:09
Скоріш за все, його кар'єра гравця завершена.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде