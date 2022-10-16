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Стали известны составы команд на матч Шахтер – Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Ворота киевлян будет защищать Нещерет

Стали известны составы команд на матч Шахтер – Динамо

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ "Шахтер" – "Динамо". Встреча начнется сегодня в 17:00 по Киеву.

Состав "Шахтера": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.

Состав "Динамо": Нещерет, Овчаренко, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Караваев, Тимчик, Буяльский, Забарный, Сирота.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (2)
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aleks68
16.10.2022 в 19:05
пронитесь.матч уже закончился
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 16:53
Ну, давайте, покажіть гарний футбол!
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