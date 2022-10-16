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Стали известны составы команд на матч Шахтер – Динамо
Ворота киевлян будет защищать Нещерет
Фото: Александр Приходько
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ "Шахтер" – "Динамо". Встреча начнется сегодня в 17:00 по Киеву.
Состав "Шахтера": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.
Состав "Динамо": Нещерет, Овчаренко, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Караваев, Тимчик, Буяльский, Забарный, Сирота.
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Комментарии (2)
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aleks68
16.10.2022 в 19:05
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 16:53
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