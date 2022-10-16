Мудрик заработал пенальти, но Нещерет потащил удар от Траоре

В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо" (1:0 - второй тайм).

"Горняки" открыли счет на 29-й минуте встречи, а в самой концовке первого тайма подопечные Игоря Йовичевича могил удвоить свое преимущество. Правый защитник "бело-синих" Александр Тымчик сбил в штрафной площадке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

К исполнению пенальти подошел Лассина Траоре, который ранее оформил ассист на Зубкова. Но форвард "горняков" не сумел переиграть стража ворот динамовцев Руслана Нещерета. В итоге команды ушли на перерыв при минимальной разнице в счете.

Видео сейва Нещерета