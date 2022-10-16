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Мудрик заработал пенальти, но Нещерет потащил удар от Траоре
"Горняки" могли уйти на перерыв с двойным преимуществом
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо" (1:0 - второй тайм).
"Горняки" открыли счет на 29-й минуте встречи, а в самой концовке первого тайма подопечные Игоря Йовичевича могил удвоить свое преимущество. Правый защитник "бело-синих" Александр Тымчик сбил в штрафной площадке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
К исполнению пенальти подошел Лассина Траоре, который ранее оформил ассист на Зубкова. Но форвард "горняков" не сумел переиграть стража ворот динамовцев Руслана Нещерета. В итоге команды ушли на перерыв при минимальной разнице в счете.
Видео сейва Нещерета
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