Шахтер - Динамо 3:1. Праздник для одних, приговор для других

Главный матч чемпионата должен состояться при любых условиях. "Шахтер" и "Динамо" могли встретиться в Лондоне или Варшаве, но по итогу центральный матч первого круга приняли решение проводить в Украине, а точнее во Львове. Правильное это решение или нет? Сложный вопрос, да и не нам давать на него ответ. Главное, что "украинское классическое" все же состоялось, что давало шанс фанатам украинского футбола на полтора часа отвлечься от действительности непростого времени. Ведь когда это сделать, как не во время игры между сильнейшими командами страны?
Все самые яркие моменты матча Шахтер - Динамо доступны в режиме Live внашем Telegram
Йовичевич не удивил составом, и даже несмотря на тяжелый матч против "Реала" (тяжелый как физически, так и эмоционально), не стал проводить замен. Все тот же набор игроков, все та же схема, все те же расположение лидеров по позициям. У Луческу даже при всем его желании этого бы сделать не получилось. "Динамо" свой еврокубковый матч проводило на два дня позже, а значит сил у них априори было меньше. Нужны были замены и румынский наставник их провел. Универсальный Караваев вышел на фланге атаки, в то время как на позиции фулбека оказался молодой Вивчаренко. Главное же изменение случилось на позиции центрального нападающего - Беседин оказался на скамейке запасных, в то время как Ванат, можно сказать, получил шанс всей жизни. Фанаты киевлян, вероятно, давно этого ждали.
Начало игры получилось скорее нервным, нежели продуктивным. Что говорить, если за первые 15 минут команды нанесли два удара, в то время как арбитр успел показать сразу три желтые карточки. Лишь к середине тайма на поле начали происходить интересные события, в большинстве из которых участие принимал участие Зубков. Сначала его удар прошел рядом с ближней штангой, когда вингеру "горняков" удалось продавить Александра Сироту. Вскоре после он был точен. Мудрик подал угловой, Траоре выиграл верх, скинул на товарища, и Зубков нанес точный удар. Стоит отметить, что Александр набрал нешуточную форму - два гола "Реалу", гол "Металлисту", гол Армении. Возвращение в родной клуб пока идет ему на пользу.
Уже перед свистком на перерыв "Динамо" могло пропускать второй. Тымчик небрежно сыграл в своей штрафной, сбив Мудрика. Монзуль не сомневаясь указала на точку, а голос в голове (ВАР) подтвердил правильность сего решения. Но второму голу в первом тайме не суждено было состояться. Юный Нещерет, оказавшийся в старте ценой травм Бойко и Бущана, отбил удар Лассина Траоре. Этот момент стал своеобразным бустом для Киева, что мы увидели во втором тайме. Футболисты Луческу как ошпаренные вышли из раздевалки, выдали атаку, заработали стандарт, который подал Цыганков, а точно завершал Ванат. Все же не зря Луческу сделал на него ставку, не зря.
Правда счет равным был всего полторы минуты. Мудрик получил мяч на любимом левом фланге, подработал сферу под рабочею ногу и идеально пробил в дальний нижний угол. После этого игра пошла в одну сторону. Нельзя сказать, что номинальные хозяева сильно прибавили или доминировали, но по игре они на голову превосходили своего соперника. Выход Сикана сильно взбодрил игру. Подтверждением этому может служить эпизод на 69-й минуте. Забарный неудачно принял мяч, Даниил подстерег соперника, перехватил сферу, выскочил на пространство, после чего был сбит - красная для центрбека киевлян. Мирча Луческу не торопился с выходом нового центрбека, что только ухудшило положение. Диагональ в зону отсутствующего защитника, очередное ускорение Мудрика и выкат на пустые Сикану - Даниил сделал счет 3:1.
Кульминацией игры стала замена от Мирчи Луческу, когда он таки выпустил Попова в центр защиты, заменив атакующего Кабаева. Казалось бы, все логично, вот только Кабаев сам вышел на поле 12-ю минутами ранее. Это был своеобразный белый флаг. "Шахтер" продолжил пользоваться дырами в защите соперниками, имел претензии на второй пенальти (момент Петряка и Караваева) и спокойно довел счет до спокойной победы. Йовичевич впервые переиграл Луческу, а "Шахтер" оторвался от "Динамо" на семь очков. Первое "классическое" сезона стало праздником лишь для одной из команд. Для проигравших оно стало скорее приговором.
VBET-лига. 7-й тур
16 октября, Львов, стадион "Арена Львов" Шахтер - Динамо 3:1 Голы: Александр Зубков 29, Михаил Мудрик 48, Даниил Сикан 74 - Владислав Ванат 46 Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко (Егор Назарина 76), Александр Зубков, Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик (Невен Джурасек 81), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 59), Георгий Судаков (Иван Петряк 81), Ефим Конопля, Валерий Бондарь Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 64), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 64), Владислав Ванат, Виктор Цыганков, Александр Караваев (Томаш Кендзёра 87), Александр Тымчик (Владислав Кабаев 64), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота Предупреждения: Богдан Михайличенко 11, Ефим Конопля 55, Тарас Степаненко 71, Иван Петряк 87 - Константин Вивчаренко 6, Владислав Ванат 14 Удаление: Илья Забарный 69 Нереализованный пенальти: Лассина Траоре 45
Матч не смотрел, но результат просто бомба! Снова дырявых в будку загнали! Антидинамовцы, украинцы, братья, друзья, однополчане, кореша! Сегодня у нас всех большой праздник! Давайте широко отгуляем его. Напьемся до поросячих визгов. За сегодняшний просер дырявых! Пьем с горла стоя до дна!
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+1
-1
hoy (Київ)
16.10.2022 в 20:54
Ты что проститутка пришла с работы.Что за кордоном,а как тебя проститка за взятку выпустил Суркис патриота.А где там твой сутенёр metall5291 в кружевных трусиках.
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0
0
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 20:55
Не могу, завтра рабочий день. Нах*ярься за меня тоже
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0
0
Comment06 (Украина)
16.10.2022 в 20:39
1."Команда все время в переездах, некогда не то, что тренироваться, даже отдохнуть...игроки оторваны от родных, переживают...эпидемия травм...у Шахтера на два дня больше отдыха...судейство предвзятое- пенальти спорный, фола последней надежды и удаления не было. "( мысли от Луческу) 2. Динамо неожиданно оказало достойное сопротивлене, но реультат закономерен, а счет был ближе к 4:1, чем к 3:2. 3. Молодежь и класс Шахтера сейчас выше, чем у Динамо. 4. Луческу пора уже и честь знать...как и Суркисам.
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+1
-2
Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 20:37
Вот и чудненько. Шахтёр - ЧЕМПИОН!
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+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 20:30
А чего все ноют про трансляции? Ищите и найдете в инете. В стране война, радуйтесь тому, что ксть.
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0
-3
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 20:36
Лично я не ныл, а просто злой на сетанту, что у меня в проплаченом пакете есть сетанта тв, которые, как я считал, должны были показать столь значимую для наших болельщиков игру на каналах, а не заморачиваться еще и с поиском в инете, а по тв каналу лицезреть чемп Нидерландов или Бундеслигу
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+3
0
Yarik-11 ( Кропивницкий)
16.10.2022 в 20:39
Поддерживаю. Это Секта специально так сделала.
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 20:40
У меня в Израиле тоже самое, но есть вещи и похуже в этой жизни, так?
0
-2
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 20:45
Не будем сегодня мешать наши жизненные проблемы с футбольными)
0
-1
Yarik-11 ( Кропивницкий)
16.10.2022 в 20:25
Я знаю за мой коммент будет куча минусов ну и плевать. Но я считаю пора Динамо отказывается выходить на поле когда судья эта бл... Постоянно красные причем очень спорные (как и в этот раз). И кто бы сейчас что не говорил эта красная полностью решила результат. Пенальти кстати так же очень спорный но тут ладно повод был. Но красная? За фол последней надежды в центре поля когда рядом были соперники! Это по-моему бред. Это не судья это просто ходячая красная в сторону Динамо.
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+3
-5
hoy (Київ)
16.10.2022 в 20:28
А я тут вже написав раніше.Я знаю одну таку суддю кучеряву корумповону,яка не дала пенальті в ворота Шахтаря.І дала червону Динамо в центрі поля ні би то фол був один на один виходив з воротарем.А якщо ти подивишся статистику матчів її коли судила з Динамо то Динамо ні коли практично не виграє,а є ще один єврей там який судить.
Ответить
0
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 20:28
Я бы даже тебе плюсанул, в смысле очков, т.к. ты слепой, 2 в 2 выходят, по центру 1 в 1, прямой выход на ворота. Что не так?
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0
-1
hoy (Київ)
16.10.2022 в 20:29
Не так учи правила за что даётся красна карточка
0
-1
hoy (Київ)
16.10.2022 в 20:35
И смотри на повтор где Сирота и успевал он или нет,но бог кучерявый всё для себя порешал за раннее
0
0
Yarik-11 ( Кропивницкий)
16.10.2022 в 20:38
В том что рядом был соперник. И он явно бы успевал.
+1
0
hoy (Київ)
16.10.2022 в 20:39
В том что кривоногий бы принял мяч и вышел 1 на 1 и Сирота уже явно не успевал
0
0
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 20:41
Ярик, справедливости ради замечу, что Катюха с красной погарячилась, ведь действительно параллельным курсом был еще один динамовец. В остальном к ней особых претензий нет.
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0
0
hoy (Київ)
16.10.2022 в 20:46
Слышешь это повлияло на результат,а в остальном корумпированой по бальшому ничего не требовалось уже делать
0
0
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 20:52
СлышЕшь, вообще-то Шахтер уже вел в счете, а по итогу победил заслуженно. "Динамо засудили" - это для убогих типа бокассы. Если ты тут недавно, то можешь к нему присоединиться.
0
0
Петро Прутень (Львів)
16.10.2022 в 20:23
Йовічевіч за 2-3 місяці на руїнах зробив з піонерів команду і на рівні грає з Реал Мадридами! В той час як ФК Суркіс з Великим Мірчеєєю падає все нижче і нижче...
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.10.2022 в 20:20
Динамо не грає, ігри, якщо і транслюють, то окупанти, в Європі нам робити нічого. Деградація українського футболу під керівництвом суркісні і павелок...
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0
-3
Vlad21 (Украина)
16.10.2022 в 20:17
Вирок один єдиний -Терміново забрати весь склад УАФ від управління футболом України. Ця УАФ на чолі Павелко довела українських любителів футболу до часів футбольних трансляцій 60-70 років. Тож чи не час переглянути всю структуру УАФ, починаючи їх з кількісного складу, зарплати цих чиновників та інші статті витрат. Доцільність безкоштовних трансляцій іноземних футбольних матчів без участі українських команд та платних трансляцій внутрішніх матчів. Може вже пора повернутись до Українських вболювальників лицем. В державі йде війна, а ви навіть і тут робите все проти України. Ганьба.
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+1
-1
KorsarK (Київ)
16.10.2022 в 20:09
Сурки гроблять клуб,з такими темпами скоро Динамо буде в самому низу турнірної таблиці,на жаль від великого клубу лишилась тільки назва.
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+1
-2
Siren05 (Мариуполь)
16.10.2022 в 20:01
С первых минут ДК вышли обречёнными, ни азарта, ни бойцовских качеств не показали. Очень жаль. Я всё же думал, что между нашими топ командами будет интрига и интересная борьба за лидерство. Но что-то пошло не так. Явно ощущается в ДК отсутствие лидера и желания выиграть во что бы то ни стало, что было почти всегда у ДК. Назрели изменения в команде. Нужна встряска и свежая кровь ( по моему мнению). Желаю ДК выздоровления, ну а ШД так держать и профессионально расти!
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+2
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.10.2022 в 20:00
Та чого там соромитись, треба було матч ще вчора проводити, або ще краще - позавчора, тоді б "велич" ах..якого клубу була б ще "переконливішою". Ну і на допомогу Монзуль ще б додати Вакса, то був би повний тріумф.
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+1
-7
Oлeкcин (Н.)
16.10.2022 в 20:06
Годуляна убрали, хнык-хнык :)))
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+2
-2
aleks68
16.10.2022 в 20:12
а вспомнить о "компьютерном голе"не хочешь?верёвку выслать?пусть цыган работает в динамо до конца контракта и ты ещё повоешь
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+2
-1
Judаs (Київ)
16.10.2022 в 20:14
Нужно было не проходить квалификацию в ЛЕ и играли бы раз в неделю. Отдыха было бы - завались. Мечта идиота.
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+3
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 19:39
Фантастичний футбольний вечір!
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+3
-1
Mexxxxx (Просяная)
16.10.2022 в 19:39
Динамо жалко. Кто б за кого не болел, но это наш прославленный клуб, принесший много счастливых минут всему нашему народу. И вот теперь это безликое формирование с потухшими глазами. Ни умения ни желания. И дело не в качестве игроков, любая например Александрия могла дать бой лидерам. Хотя бы бойцовские качества покажите, для этого не обязательно быть звездами. Молодежь Шахтера это идеально доказывает. А сейчас Динамо и дать бой несовместимые вещи.
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+2
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:48
Пожалели, и забыли.
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0
-3
Pianist (Київ)
16.10.2022 в 19:50
Жалко не Динамо. А фанов Динамо. Динамо - это коррупционная структура с плохой репутацией, паршивым менеджментом, токсичными владельцами и мажорами-игроками. Которые любят набить татухи и полететь на Мальдивы со своими губодуйками. В войну Динамо показало себя просто отвратительно с самых первых же дней, когда эти пацаны, будучи призывниками, свалили из страны, а некоторые из них вписали своих отцов в списки «сотрудников клуба», чтоб вывезти за границу. О поведении Суркисов даже вспоминать не хочу. Это символ г»овна, а не людей. Так что Динамо осталось в мемуарах. Сейчас это болото. Которое скоро высохнет. И уйдёт в историю.
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+8
-2
Петро Прутень (Львів)
16.10.2022 в 20:19
100%
+1
-2
dynаmo kiev #1 (Charlotte )
16.10.2022 в 19:39
В Динамо, ПОКИ НЕ ПІЗНО, потрібно запрошувати Фонсеку!
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+1
-4
Mexxxxx (Просяная)
16.10.2022 в 19:42
А потім відразу Каштру, ну і згодом Дзербі. Логічно. А може не втрачати часу і відразу знайти свого Йовічевіча, який цих босяків встряхне і вони заграють.
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+3
-2
Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 19:34
Дійсно все по-ділу... Ну якщо враховувати фору фавориту у два дні. А так футбол це і емоції А виглядає, що у Динамо вони наразі відсутні. Тому навіть "переважаючи суперників у класі гравців" динамівці ледь двигаються по полю... Іноді хтось покаже свою майстерність, але в цілому команда, як і будь-яким механізм, зазвичай виглядає на рівні "найгіршого" гравця.
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+1
-5
Judаs (Київ)
16.10.2022 в 20:17
Нужно было не проходить квалификацию в ЛЕ и играли бы раз в неделю. Отдыха было бы - завались. Мечта идиота.
Арсенал, который с Лондона, тоже играл в четверг. И сегодня. И ничего, не ноют.
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+1
-1
NikosFutboloidos (Chop)
16.10.2022 в 19:33
Друзі трохи відійдем від футболу, нещівної поразки для України завдала КОРУПЦІЯ ще в 90х. Наслідки цієї поразки жахливі і в тому числі в нашому футболі (корумповані президенти, продажні судді, некваліфіковані тренери, непрофесійні футболісти). Але після перемоги буде гра-реванш в якому ми не маєм права на поразку.
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+1
-1
hoy (Київ)
16.10.2022 в 19:45
Я знаю одну таку суддю кучеряву корумповону,яка не дала пенальті в ворота Шахтаря.І дала червону Динамо в центрі поля ні би то фол був один на один виходив з воротарем.А якщо ти подивишся статистику матчів її коли судила з Динамо то Динамо ні коли практично не виграє,а є ще один єврей там який судить.
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+1
-6
aleks68
16.10.2022 в 19:55
пенальти в ворота шахтёра?это когда,на какой минуте?а второй пенальти в ворота динамо не хочешь?конечно проигывать обидно.ной дальше.а румын в своё время дарил ей цветы.продолжайте в том же духе
0
-3
hoy (Київ)
16.10.2022 в 20:00
А ти не бачив на якій хвилині тобі як кучерявів повилазило.Коли ВАР передивлялося повтор для тупих у другому тайми після того як вам забили гол,не роби з себе дурня а подивись був а може не був
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+1
-1
aleks68
16.10.2022 в 20:13
дурень здесь ты и ваш ..... суркис
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.10.2022 в 20:24
В період з 97-го по 2004-й Динамо, Шахтар, не зважаючи на корупцію, давало результати на міжнародній арені.
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:29
С победой любимый клуб! Молодежь ШД на голову выше киевлян в скорости, технике, мысли. И это видно не только в этой игре, а по выступлениям в Европе. Болелам суркисят только вспоминать былые успехи и тихо плакать в углу.
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+6
-1
hoy (Київ)
16.10.2022 в 19:36
Твоя Шахтёравская молодёж литит по полной с крупняком всем в Европе
Ответить
0
-3
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 19:37
арфаграфию падучи, проффесор
+4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:45
Гой, конкретно можешь?
0
0
hoy (Київ)
16.10.2022 в 19:50
А я давно вчив твою російську арфографію ще в школі коли ще було твоє СРСР
0
-3
aleks68
16.10.2022 в 19:56
лопух дырявый
0
-1
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 20:10
Та я вже бачу і так, що ти ніякою спілкуватися не в змозі
+1
-1
DNI (Lviv)
16.10.2022 в 19:27
Треба віддати належне клубу Шахтар - змінюються в кращу сторону у всьому: менеджмент, маркетинг, промоція.... Зокрема завжди бісило їх московські замашки...зараз ВСІ гравці свої інтерв'ю дають українською, і також дуже круто що прибрали свій "аля гімн - родной шахтьор" - зараз після гри включають Без Обмежень "Героям"
це правильна політика - і сліпий той хто скаже що футбол поза політикою)))Молодці!
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+8
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 19:29
Ответить
+1
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:30
Времена другие-другие песни. К сожалению.
Ответить
0
0
hoy (Київ)
16.10.2022 в 19:35
А Рабинович не с табой живёт
0
-2
Pianist (Киев)
16.10.2022 в 19:38
Повністю згоден. Приємно спостерігати за представниками Шахтаря. Ніколи не думав, що таке колись буду писати. Але це факт. І треба об’єктивно на речі дивитися. Вірю, що і в Києві колись буде достойна команда. А не це збіговисько татуйованих мажорів з корупціонером ОПЗЖ на чолі.
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+6
-1
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 19:26
Шахтер и всех болельщиков клуба с победой! Насыщенный на события матч - 4 гола, пеналь, удаление, куча желтых... и нет трансляции! У меня в провайдере 2 канала сетанты, а я смотрю классико Реал-Барса в качестве утешительного приза...
Сетанта, будь ты проклята!!
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+3
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:31
Я смотрел на ютубе от Сетанта с опозданием в 15 минут.
Ответить
0
0
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 19:35
Нахрена такие танцы с бубном было делать, нельзя что ли было по одному из каналов пустить трансляцию? начал в инете смотреть, потом заглючило, короче смотрел Испанию, а наших читал текстом)
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.10.2022 в 20:27
Дарма що наші "патріоти" гроші за трансляцію клянчать, зате москалі-окупанти транслюють з українськими коментаторами безкоштовно...
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
16.10.2022 в 19:25
В этой ситуации нужно просто посочувствовать болельщикам киевского Динамо. Это действительно ужасно, как издеваются суркисы над великим клубом... Пришли нидерландец и ямаец, далеко не бесплатно, ЗАЧЕМ?! На двоих они отыграли 20 минут! Новички Шахтёра забивают и отдают голевые в лиге чемпионов, а у Динамо.. ничего нового, всё как обычно при суркисах
Ответить
+3
-1
JudgeDredd (Киев)
16.10.2022 в 19:42
А еще Диалло
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:20
А где Витюша, всеми любимый?
Ответить
+2
0
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 19:30
Леоненко?
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:32
Та не, Бокасса.
0
0
scorpius (Ck)
16.10.2022 в 19:46
ааа, этот... Он непременно должен выползти из своей дыры и поздравить любимый клуб с победой!
+1
0
Oлeкcин (Н.)
16.10.2022 в 20:10
Бокасса сейчас занят, убеждает всех, что расстрела чмобиков на полигоне не было.
+1
0
Footballers (Умань)
16.10.2022 в 19:20
Сподіваюся це непорозуміння ДК не попаде в єврокубки наступного сезону.
Ответить
+4
-1
Одіссей (Донецьк)
16.10.2022 в 19:19
Чорножопим привет! Я болельщик Шахтера с 1978 года и не смог посмотреть матч. Сейчас смотрю Ливерпуль МанСити по диги тв... я не знаю такого вещателя как секта нта спорт
Ответить
0
-3
aleks68
16.10.2022 в 19:19
уже -9 и -7.чуда скорее всего не будет
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2022 в 19:18
у алекса из американовска сегодня дабл-трабл
Ответить
+1
0
оda1979 (Запорожье)
16.10.2022 в 20:32
Смерть пиндосам!
Ответить
0
-1
Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 20:35
Эй, бармен, двойной виски со льдом Алексу пожалуйста. ))
Ответить
0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
16.10.2022 в 19:15
Луческу: ну я же гоовооорил, что Динамо на один день больше отдыхааало, мы могли бы пропустить только 2, а не 3 мяча
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+2
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 19:16
)))))))))
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+2
-1
Лекарь (село Дарниця)
16.10.2022 в 19:14
Суркісів - на нари!
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+2
-2
Лекарь (село Дарниця)
16.10.2022 в 19:13
Це сурковська карма.
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2022 в 19:13
с победой!
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+5
-1
Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 20:35
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0
0
download1 (huyersk)
16.10.2022 в 19:08
Пусть горит звезда, выше всяких гор , это наш шахтер , навсегда чемпион ! ла-ла ла ла л-ла
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+5
-1
Pianist (Киев)
16.10.2022 в 19:07
Вітаю Шахтар із заслуженою спокійною перемогою над середняком чемпіонату України. Це щиро! Вболівати за Динамо останні роки було важко, клуб став символом корупції та проросійкості. А за останні півроку - вболівати за Динамо стало навіть якось не комільфо. Як ознака дурного тону. Прикро, що столиця України не має належного представництва у футболі. Але на сьогодні киянам вболівати немає за кого.
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+11
-4
hoy (Київ)
16.10.2022 в 19:29
Вболівай за Оболонь пий пиво алкаш,ти такий Киянинин як я твій односельчанин.Київ пишеться не знаєш як долбойоб.
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0
-5
JudgeDredd (Киев)
16.10.2022 в 19:40
Повністю приєднуюсь! Ви дуже точно сформулювали, навіть додати нічого.
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+4
-1
Дід з села (Великі Пузирки)
16.10.2022 в 19:07
Невже дідам з села мало війни, що Суркіси їх ще і за допомогою футболу вирішили завести в могилу??? Скільки можна ганьбити ВКДК???
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+5
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.10.2022 в 19:25
"вкПк"- вот так правильно.
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
16.10.2022 в 20:05
УГДК - вот так правильно. Как стало оно Унылым Гамном еще в 90-ые, так до сих пор и лежит кучкой.
0
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
16.10.2022 в 19:35
Після таких фокусів від СеКтанти, як сьогодні, усім, хто користується дурномемом про дідів будуть бити пику.
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+2
-3
Djоn (Киев)
16.10.2022 в 19:49
Тебе зараз не іронічно хвилює сектанта, а не гра клубу?)
+1
-2
WuTаng (Київ)
16.10.2022 в 19:07
Тут є хтось адекватний і розбирається в футболі, щоб пояснив мені?
Чому клуб, де завжди робили ставку на українців і носили їх на руках грає в рази гірше клубу, де українцям вбивали в голову, які вони нездари і саму команду зібрали зі списаних гравців за тиждень? Як все це розуміти?
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+2
-2
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 19:14
Ще тренер є окрім самих гравців!
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+2
-1
aleks68
16.10.2022 в 19:16
обратись с этим вопросом к президенту фк динамо киев
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2022 в 19:17
он просил к адекватному кому-то)))
+6
-1
Oлeкcин (Н.)
16.10.2022 в 19:44
Это как со "второй армией мира": на бумаге все отлично, а по факту сосут. Такая же стратегия запугивания была и у Сурксисов. Ничего удивительного, что настоящие сепары громче всех гнали на про-украинский Шахтер.
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+4
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 19:02
Супер! Шкода незабитий пенальті! Мудрик гол + пас! Молодці! Транслітерації, це жесть...