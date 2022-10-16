Шахтер - Динамо 3:1. Праздник для одних, приговор для других

Главный матч чемпионата должен состояться при любых условиях. "Шахтер" и "Динамо" могли встретиться в Лондоне или Варшаве, но по итогу центральный матч первого круга приняли решение проводить в Украине, а точнее во Львове. Правильное это решение или нет? Сложный вопрос, да и не нам давать на него ответ. Главное, что "украинское классическое" все же состоялось, что давало шанс фанатам украинского футбола на полтора часа отвлечься от действительности непростого времени. Ведь когда это сделать, как не во время игры между сильнейшими командами страны?

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Йовичевич не удивил составом, и даже несмотря на тяжелый матч против "Реала" (тяжелый как физически, так и эмоционально), не стал проводить замен. Все тот же набор игроков, все та же схема, все те же расположение лидеров по позициям. У Луческу даже при всем его желании этого бы сделать не получилось. "Динамо" свой еврокубковый матч проводило на два дня позже, а значит сил у них априори было меньше. Нужны были замены и румынский наставник их провел. Универсальный Караваев вышел на фланге атаки, в то время как на позиции фулбека оказался молодой Вивчаренко. Главное же изменение случилось на позиции центрального нападающего - Беседин оказался на скамейке запасных, в то время как Ванат, можно сказать, получил шанс всей жизни. Фанаты киевлян, вероятно, давно этого ждали.

Начало игры получилось скорее нервным, нежели продуктивным. Что говорить, если за первые 15 минут команды нанесли два удара, в то время как арбитр успел показать сразу три желтые карточки. Лишь к середине тайма на поле начали происходить интересные события, в большинстве из которых участие принимал участие Зубков. Сначала его удар прошел рядом с ближней штангой, когда вингеру "горняков" удалось продавить Александра Сироту. Вскоре после он был точен. Мудрик подал угловой, Траоре выиграл верх, скинул на товарища, и Зубков нанес точный удар. Стоит отметить, что Александр набрал нешуточную форму - два гола "Реалу", гол "Металлисту", гол Армении. Возвращение в родной клуб пока идет ему на пользу.

Уже перед свистком на перерыв "Динамо" могло пропускать второй. Тымчик небрежно сыграл в своей штрафной, сбив Мудрика. Монзуль не сомневаясь указала на точку, а голос в голове (ВАР) подтвердил правильность сего решения. Но второму голу в первом тайме не суждено было состояться. Юный Нещерет, оказавшийся в старте ценой травм Бойко и Бущана, отбил удар Лассина Траоре. Этот момент стал своеобразным бустом для Киева, что мы увидели во втором тайме. Футболисты Луческу как ошпаренные вышли из раздевалки, выдали атаку, заработали стандарт, который подал Цыганков, а точно завершал Ванат. Все же не зря Луческу сделал на него ставку, не зря.

Правда счет равным был всего полторы минуты. Мудрик получил мяч на любимом левом фланге, подработал сферу под рабочею ногу и идеально пробил в дальний нижний угол. После этого игра пошла в одну сторону. Нельзя сказать, что номинальные хозяева сильно прибавили или доминировали, но по игре они на голову превосходили своего соперника. Выход Сикана сильно взбодрил игру. Подтверждением этому может служить эпизод на 69-й минуте. Забарный неудачно принял мяч, Даниил подстерег соперника, перехватил сферу, выскочил на пространство, после чего был сбит - красная для центрбека киевлян. Мирча Луческу не торопился с выходом нового центрбека, что только ухудшило положение. Диагональ в зону отсутствующего защитника, очередное ускорение Мудрика и выкат на пустые Сикану - Даниил сделал счет 3:1.

Кульминацией игры стала замена от Мирчи Луческу, когда он таки выпустил Попова в центр защиты, заменив атакующего Кабаева. Казалось бы, все логично, вот только Кабаев сам вышел на поле 12-ю минутами ранее. Это был своеобразный белый флаг. "Шахтер" продолжил пользоваться дырами в защите соперниками, имел претензии на второй пенальти (момент Петряка и Караваева) и спокойно довел счет до спокойной победы. Йовичевич впервые переиграл Луческу, а "Шахтер" оторвался от "Динамо" на семь очков. Первое "классическое" сезона стало праздником лишь для одной из команд. Для проигравших оно стало скорее приговором.

VBET-лига. 7-й тур

16 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Динамо 3:1

Голы: Александр Зубков 29, Михаил Мудрик 48, Даниил Сикан 74 - Владислав Ванат 46

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко (Егор Назарина 76), Александр Зубков, Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик (Невен Джурасек 81), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 59), Георгий Судаков (Иван Петряк 81), Ефим Конопля, Валерий Бондарь

Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 64), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 64), Владислав Ванат, Виктор Цыганков, Александр Караваев (Томаш Кендзёра 87), Александр Тымчик (Владислав Кабаев 64), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота

Предупреждения: Богдан Михайличенко 11, Ефим Конопля 55, Тарас Степаненко 71, Иван Петряк 87 - Константин Вивчаренко 6, Владислав Ванат 14

Удаление: Илья Забарный 69

Нереализованный пенальти: Лассина Траоре 45