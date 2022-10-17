Меньше народу - больше кислороду! Акценты зрителя на играх 7-го тура УПЛ

Это был самый короткий тур: в положенный срок состоялись лишь пять матчей из восьми. "Ингулец" с "Александрией" свою игру провели раньше, и мы о ней уже говорили тогда, а поединки "Зари" с "Колосом" и "Черноморца" с "Кривбассом" были перенесены по известным причинам.

Вместе с тем, именно этот усеченный тур, на мой зрительский взгляд, стал пока лучшим в сезоне. Получилось, как в народной мудрости: меньше народу – больше кислороду. Словно бы в этот уик-энд десяти командам дышалось вольготнее там, где обычно пыхтели шестнадцать. И футбол смотрелся веселее. Достаточно взглянуть на результаты.

Рух – Днепр-1 2:3

Шахтер – Динамо 3:1

Металлист – Ворскла 3:2

Минай – Верес 1:1

Металлист 1925 – Львов 2:2

Зрелищность. Четыре гола за матч, в среднем, впечатляют уже сами по себе. Но, как по мне, в кои-то веки смотрибельными были все пять игр! И это после уныния прошлого тура. Примечательно, что я бы назвал все поединки примерно одинаково смотрибельными. Да-да, и даже "Минай" с "Вересом" уступили другим лишь малую толику.

Особенно же порадовали глаз первый тайм "Руха" с "Днепром-1" и второй – "Металлиста" с "Ворсклой". На удивление, УПЛ выдала весьма приличный футбольный продукт. С точки зрения отдельно взятого зрителя.

Интрига. Тоже не подкачала – нигде результат не вырисовывался с очевидной ясностью ранее, чем через час игры. Точнее говоря, в победе "Металлиста" можно было не сомневаться после того, как Прядун сделал счет 3:1 на 57-й минуте. Сократив затем отрыв до одного мяча лишь на 81-й минуте, в дальнейшем "Ворскла" "молчала".

В середине второго тайма, на 69-й минуте рухнули надежды "Динамо" отыграться у "Шахтера" - когда был удален Забарный, при 1:2. На этом команда Луческу закончилась. А две минуты спустя мог вырвать победу "Львов", но Мышенко пробил в стойку ворот "Металлиста 1925".

И уже перед самым финальным свистком, практически синхронно (если говорить о времени матча) Бандура спас "Минай" от поражения с "Вересом" после удара Гагуна, а Логинов таки-принес победу "Днепру-1" над "Рухом".

Логика. Тут фифти-фифти. Совершенно точно "Шахтер" "наиграл" на преимущество в два гола над "Динамо", а "Днепр-1" заслужил свою минимальную победу над командой Кучука. То есть, оба успеха лидеров были целиком закономерны.

Ничья "Миная" с "Вересом" как бы тоже смотрится логичной, хотя, по моему мнению, хозяева поля были ближе к победе.

А вот "Ворскла", исходя из того же соотношения моментов, не заслуживала поражения от "Металлиста". И однозначно нелогична ничья "Металлиста 1925", которого явно переиграл "Львов".

Судейство. Честно говоря, не собирался беспокоить коллегу Юстаса – настолько почему-то был уверен в том, что судьи не дали поводов для пересудов. Однако некоторые комментарии доморощенных знатоков судейства заставили все же прибегнуть к консультации специалиста.

Итак, "Рух" - "Днепр-1" . 45-я минута, пенальти за фол против Громова в ворота хозяев поля, при 1:0: "Ни один повтор не дал четкого представления. Но судья был совсем рядом и сразу свистнул". Перевожу: "нет четкого представления" значит не "нарушения не было", а "очевидно, фиг его знает". А "был рядом и сразу свистнул" означает "четко видел и был уверен в принятом решении".

Пришлось дополнительно прибегнуть к толкованию комитета арбитров: "Игрок "Руха" намеренно вмешивается только с одной целью – создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а только задел его, и при этом он препятствует продвижению соперника, вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно".

Фото - СК Дніпро-1

Удаления Романа (на 58-й минуте, при 2:1) и Слюсаря (на 78-й, при 2:2) за вторые предупреждения. Юстас: "Обе желтые без вопросов. Кроме грубости, оба фола тянут на тактические – срыв опасной атаки, в обоих случаях игроки вываливались в т.н. "зеленую зону ", т.е., на оперативный простор".

"Шахтер" - "Динамо" . 69-я минута, удаление Забарного в составе гостей, при 2:1: "Может показаться, что один из защитников был ближе к воротам на метр. НО, он был на краю и в возможной перспективе явно не успевал бы к игроку, который прорывался по центру. Плюс на игре был ВАР, где судьи четко разобрали этот эпизод".

О нереализованном пенальти, не повлиявшем на результат и потому нас не особо интересующем, кратко: он тоже был по делу.

Везение. Фортуна порезвилась в параллельных субботних матчах с участием харьковских клубов.

Редкая ошибка Ризныка позволила Прядуну открыть счет, забив мяч "в раздевалку "Ворсклы". Однако уже через десять минут автогол Чайковского в ворота "Металлиста" восстановил равновесие на весах Удачи, в то же время сократив отрыв в счете – 2:1 (харьковчане до этого успели забить еще раз).

В другом поединке события с участием фарта и вовсе уместились в шесть минут в середине второго тайма. Сначала Безуглый срезал мяч в ворота своей команды – "Металлиста 1925", сравняв таким образом счет – 2:2. А затем в судьбоносном эпизоде уже штанга ворот команды Кривенцова приняла на себя удар Мышенко.

Словом, много шума и пыли, но говорить о том, что кому-то повезло больше, у меня оснований нет.

Личности. Однозначная фигура тура – Мудрик, блеснувший в матче с киевлянами и, так или иначе, приложивший ногу ко всем трем голам в их ворота.

Вторым назову Прядуна из "Металлиста", чей вклад в победу над полтавчанами еще весомее, но который по общим впечатлениям запомнился чуть менее ярко. Третье место у меня бы разделили Зубков из "Шахтера" и Пихаленок из "Днепра-1".

Фото - ФК Шахтар

(Очередной привет недалеким хейтерам Зубкова – как эксперимент: в прошлый раз это сказалось на оценке статьи. Было забавно).

Кипер "Металлиста" Костык, на мой взгляд, был самой яркой личностью из вратарей тура, невзирая на два пропущенных мяча.

Игра после отбоя. По причине воздушной тревоги с небольшим опозданием началась игра "Металлиста 1925" со "Львовом". На настроении команд это если и сказалось, то лучшим образом – уже на 8-й минуте счет был 1:1.

Харьковская команда стала восьмой в УПЛ, кто подвергся подобному испытанию – теперь их уже половина из шестнадцати. Львовяне попали под сирену во второй раз – столько же таких случаев у другого "Металлиста", а больше только у другой львовской команды – "Руха".

Симпатии. Моим фаворитом тура по итогам увиденного стал "Шахтер". После него больше других в футбол играл "Днепр-1", но ему это делать было легче: три из семи моментов созданы при игре в большинстве.

Очень понравился "Львов", следующим назову "Минай", да и "Ворскла" показалась никак не хуже "Металлиста". Всяческого уважения заслуживает "Рух", сражавшийся буквально до финального свистка вдесятером, а затем и вдевятером. Заметьте, я перечислил более двух третей участников тура, что, безусловно, говорит в его пользу.

Фото - СК Дніпро-1

Хуже всех смотрелось "Динамо": два голевых момента за весь матч – в течение восьми минут. Впрочем, это было ожидаемо, и причины широко известны.

Таблица. Конечно, разное количество игр, проведенных командами, ограничивает круг наших рассуждений, и все же кое-что выглядит достаточно очевидным даже при этом.

Два лидера ушли в отрыв от преследователей, и "Днепр-1" с "Шахтером" сегодня явно сильнее остальных.

Отметим третье место "Металлиста", хоть сразу три конкурента и провели меньше матчей. Команда Призетко, несмотря на свой антирекорд сезона с "Шахтером", в целом смотрится довольно бодро, чего от нее совсем не ожидали, памятуя о кадровых потерях клуба.

О "Динамо" или хорошо, или ничего. А хорошего сегодня сказать нечего, и середину в которой оно пребывает, золотой никак не назовешь.

Ниже все очень плотно, и как раз тут особенно обращает на себя внимание неравенство в сыгранных матчах: замыкают таблицу те, кто имеет по игре в запасе. Поэтому здесь все условно, и говорить пока не о чем.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 6 6 0 0 17-2 +15 18 2 Шахтер 6 5 1 0 13-3 +10 16 3 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 4 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 5 Верес 7 3 2 2 8-8 0 11 6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10 8 Металлист 1925 6 2 3 1 7-7 0 9 9 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7 11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6 12 ФК Львов 6 1 2 3 5-9 -4 5 13 Рух 7 1 1 5 8-14 -6 4 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 15 Кривбасс 6 0 3 3 2-5 -3 3 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2

Анонсы. Естественное внимание привлекает вывеска: "Динамо" - "Металлист". Это может стать серьезной проверкой, как для одних, так и для других. Конечно же, с учетом тяжелейшего графика киевлян, которых неумолимо влечет конвейер футбольного календаря. До сих пор команда Луческу обыгрывала только нижестоящих. Получится ли здесь интрига?

"Колос" отделяет от "Шахтера" жалкая пара мест в таблице, но по игре они – как земля и небо. Или я все-таки ошибаюсь, и мы увидим настоящее противостояние?

Ну и лично мне было бы интересно взглянуть на "Черноморец" после того как он, по моему мнению, провел свой пока лучший матч в сезоне и, проиграв его, опустился на дно. Тем интереснее, что и он, и "Заря" обозреваемый сегодня тур вынуждены были пропустить. То есть, как бы с новыми силами…

Если, разумеется, все эти поединки пройдут в срок. Ибо из анонсированной мною троицы в прошлый раз состоялось лишь одно Класичне.

К слову, и его можно было увидеть только в интернете, и только специально заплатив за это отдельно. Мотивы правообладетелей ясны: как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Но мы с вами таки-дожились.