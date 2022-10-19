Ворскла - Рух 0:1. Отсутствие характера причина многих бед

Вряд ли футболисты "Ворсклы" или "Руха" улыбались перед началом сегодняшнего матча. Обе команды переживают нелучшие времена, после того как проиграли на прошедших выходных. "Добывались" эти самые поражения по-разному, однако негативный эффект от них вышел одинаковым. "Ворскла" никак не может найти стабильность, чередуя неплохие отрезки с провалами. Поражение "Металлисту" относится к последнему, а слова Виктора Скрипника о детских ошибках во время пропущенных голов говорит о том, что внутри команды дела идут не очень хорошо.

"Рух" оставил куда приятнее впечатление, но также проиграл. 2:3 против "Днепра-1" вдевятером и с пропущенным на 90+5 - это неплохо, но можно ли за три дня прийти в себя после такого удара? Тем более, что львовяне в последнее время делают большую ставку на юных воспитанников. Обойма под рукой у Кучука не самая большая, но для этого и нужен опытный наставник, дабы решать вопросы в кризисное время. Если кто и способен был на это, так как это 63-летний белорусский тренер.

Первые минуты были достаточно неспешными. "Ворскла" забрала мяч под свой контроль, но количество брака в действиях номинальных хозяев порой ужасало. Чуть ли не единственным игроком, выручавшим после перехватов соперника, был опытный Чеснаков. Если бы не его чтение игры, счет мог быть открыт достаточно скоро. "Руховцы", как вы наверное догадались, больше оборонялись, но отвечали быстрыми выпадами - до ударов доходило редко, но потенциальная угроза присутствовала. Худшая вещь во время не самого интересного матча - незапланированная приостановка. Увы, избежать её не удалось. В середине первого тайма прозвучала воздушная тревога, после чего обе команды отправились в убежище.

Полуторачасовая (!) пауза пошла на пользу "Руху". Львовяне заряженными вышли на вторую часть первого тайма и повели в счете. Странный сумбур в штрафной "Ворсклы" завершился нелепым выносом Марлисона и ударом в касание от Довгого. Украинский Леон Горетцка забил во втором туре кряду - нашел таки себя на новом месте. Полтавчане ответили не менее опасно. Кравец классно пробил со штрафного, Панькив спас гостей, а добивание от Сефери приняла на себе перекладина. По итогу, в не самом интересном тайме "Рух" ушел отдыхать в качестве лидера. А все потому, что к моментам нужно относиться бережнее.

Во втором тайме мы не увидели настоящую "Ворсклу". На первый взгляд команда Виктора Скрипника делала правильные вещи - контролировала мяч, неплохо комбинировала, даже создавала местами опасные моменты, но со стороны казалось, что им не особо хотелось перевернуть игру. Не было ни агрессии, ни характера, ни спортивной злости. Одна желтая у проигравшей стороны - это как-то противоречит украинскому футболу. За всю вторую половину вспоминается разве что неплохо удар от Сефери с острого угла, который встретился с сеткой с внешней стороны. "Рух" не просто комфортно играл в обороне, так еще и качественно бежал вперед. Ближе к концу матча Таллес мог забивать второй, но Дмитрий Ризнык совершил отличный сейв, не позволив похоронить интригу заблаговременно. Правда его команде это не сильно помогло.

Два поражения кряду и всего семь набранных балов после восьми игр. Увы, "Ворскла" в кризисе и списать это на знакомство тренера с новым клубом не получится. У "Руха", что интересно, аналогичные показатели в таблице, но от них и спрос меньше, да и игра кажется более осмысленной. А значит нам есть за что похвалить Леонида Кучука.

VBET-лига. 8-й тур

19 октября, Минай, стадион "Минай"

Ворскла - Рух 0:1

Гол: Алексей Довгий 28

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Александр Скляр, Денис Олейник (Артем Челядин 72), Руслан Степанюк (Юрий Козыренко 72), Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Марлисон (Родель Ричардс 84), Владлен Юрченко

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий, Юрий Климчук (Ярослав Карабин 85), Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 71), Марьян Мысык (Богдан Бойчук 58), Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 85), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Андрей Китела, Богдан Слюбик

Предупреждения: Юрий Козыренко 86 - Марко Сапуга 16, Таллес Бренер 16, Андрей Китела 60