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Лавриненко: Очень рады этой ничьей, отобрали два очка у лидера
Ингулец сыграл вничью с лидером УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко подвел итог
- Прежде всего, хочу поблагодарить ВСУ за то, что мы имеем возможность играть в футбол, наслаждаться игрой. Дай Бог здоровья всем нашим защитникам.
Что касается матча, то ожидали, что будет трудная игра. Еще и сирена обусловила паузу, повлиявшую на игру. Но то, что мы себе планировали – многое удалось. Удалось забить два мяча, мы этой ничьей очень рады, отобрали два очка у лидера. Ожидали, что соперник будет больше играть с мячом, мы терпели, ждали своего шанса и я говорил ребятам, что он обязательно будет – нужно только реализовать. Были моменты и у нас, и соперника, так что боевая игра. Для нас эта ничья – плюс, а для "Днепра-1" это уязвимая ничья.
– На Закарпатье редко останавливают матчи из-за сирены. Вы ожидали такого сценария?
– Мы понимаем, что в стране война. Морально мы готовы к этому, говорили соперникам и арбитрам, что будем ждать и хотим доиграть матч.
– Смоляков по-новому раскрылся в этом матче. Это ожидаемо для вас?
– Он сам не ожидал, что может забить два гола. Да еще и "Днепру-1". Он воспитанник этого клуба, у него была большая мотивация. Он молодой игрок, он еще прогрессирует. Рад, что он есть у нас в команде. Ему повезло сегодня и команде тоже.
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