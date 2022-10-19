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Кучук - о матче с Ворсклой: Мы победили за счет силы духа, сыграли на характере

Премьер-лига
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Тренер Руха - о матче с Ворсклой

Кучук - о матче с Ворсклой: Мы победили за счет силы духа, сыграли на характере

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал победу своей команду в матче 8-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:0).

"Если проанализировать календарь, посмотреть на те команды, с которыми мы сыграли, это элита украинского футбола. Хочу поблагодарить ребят за очень хорошую игру, было действительно трудно. Мы победили за счет силы духа, которую проявили наши футболисты.

"Ворскла" - очень квалифицированная команда, в ней собраны очень сильные игроки. Но мы ехали в Ужгород за победой. Нам пришлось тяжело, прежде всего, в плане восстановления. Соперник имел на один день больше. У нас такого дня для подготовки и восстановления не было. Именно поэтому это огромная победа для наших ребят.

Футболисты нашей команды сыграли на характере. С U-19 взяли двух игроков – для них, по большому счету, этот матч стал первым в УПЛ. Команда их поддержала, а они поддержали команду. И за я тоже благодарю весь коллектив.

Спасибо также бригаде арбитров, они отсудили очень квалифицированно. Да, в матче хватало эмоций, а футбол не может быть без эмоций. Спасибо и сопернику, потому что в таких условиях мы сыграли пятый матч – с бомбоубежищами и тревогами. Вдумайтесь – пятый! Когда ты ушел с поля, потом начинаешь все заново. И это, я думаю, уже победа всего украинского футбола. Благодарю всех за то, что в это непростое время украинский футбол живет. Особая благодарность за это ВСУ и украинцам", - сказал Кучук.

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В статье: Ворскла (Полтава) Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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