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Шапаренко: Суркис мне пообещал отпустить, если будет хорошее предложение - и я ему верю
Лояльные высказывания хавбека Динамо
фото - Олександр Приходько
Хавбек "
"Готов ли перейти в сильный чемпионат, но не в топ-клуб, а тот, который будет бороться за выживание? Да. Думаю, [если взять] любой клуб из Англии, то там будет топ-уровень.
Желание? "Бавария". Мне очень нравилось, когда мы с ними играли. Они просто топ, машина, бегут и не останавливаются.
Отпустит ли Суркис, если предложат 10 миллионов евро? Нет. Хотя сейчас такая ситуация, может и отпустит, но я думаю, что надо немного больше.
Суркис говорил, если будет предложение, я тебя отпускаю. Он мне пообещал, и я ему верю. Он меня никогда не подводил. То, что он говорил, все выполнил.
Да, мне важно, чтобы "Динамо" заработало на моем трансфере. "Динамо" дало мне эту футбольную жизнь, национальная сборная и Лига чемпионов. Очень хочу им отблагодарить за то, что они сделали для меня. Буду только рад, если клуб заплатит за меня "Динамо", - сказал Шапаренко.
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