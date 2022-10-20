Шапаренко: Суркис мне пообещал отпустить, если будет хорошее предложение - и я ему верю

Хавбек " Динамо " Николай Шапаренко высказался о своих отношениях с президентом киевлян Игорем Суркисом и возможном уходе из стана киевлян.

"Готов ли перейти в сильный чемпионат, но не в топ-клуб, а тот, который будет бороться за выживание? Да. Думаю, [если взять] любой клуб из Англии, то там будет топ-уровень.

Желание? "Бавария". Мне очень нравилось, когда мы с ними играли. Они просто топ, машина, бегут и не останавливаются.

Отпустит ли Суркис, если предложат 10 миллионов евро? Нет. Хотя сейчас такая ситуация, может и отпустит, но я думаю, что надо немного больше.

Суркис говорил, если будет предложение, я тебя отпускаю. Он мне пообещал, и я ему верю. Он меня никогда не подводил. То, что он говорил, все выполнил.

Да, мне важно, чтобы "Динамо" заработало на моем трансфере. "Динамо" дало мне эту футбольную жизнь, национальная сборная и Лига чемпионов. Очень хочу им отблагодарить за то, что они сделали для меня. Буду только рад, если клуб заплатит за меня "Динамо", - сказал Шапаренко.