Легионер Днепра-1: Не уверен, что поеду в Киев на игру

Французский полузащитник "Днепра-1" Фарес Балули поделился мнением о выступлениях в чемпионате Украины в условиях войны. Напомним, что легионера не было на игре 7-го тура против "Руха" (3:2) во Львове.

"Чувствуется тяжелая атмосфера. В Киеве... Честно говоря, не уверен, что поеду туда. Там будет только одна последняя игра – 26 ноября (против "Кривбасса" - прим.). Посмотрю, как будет развиваться ситуация к тому времени... 1 октября мы играли во Львове, слышали сирены. На улицах полиция приказывала прохожим разойтись по домам, люди бегали. Посреди матча взвыли сирены. Игру остановили и мы укрылись в бомбоубежище и пробыли там более получаса. На самом деле, как только ракета выпущена по Украине, сирены звучат по всей стране, даже если ракета приземлится всего за 1000 или 1300 км.