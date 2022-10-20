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Легионер Днепра-1: Не уверен, что поеду в Киев на игру
Ранее он отказался ехать во "Львов"
Фото: scdnipro1.com.ua
Французский полузащитник "Днепра-1" Фарес Балули поделился мнением о выступлениях в чемпионате Украины в условиях войны. Напомним, что легионера не было на игре 7-го тура против "Руха" (3:2) во Львове.
"Чувствуется тяжелая атмосфера. В Киеве... Честно говоря, не уверен, что поеду туда. Там будет только одна последняя игра – 26 ноября (против "Кривбасса" - прим.). Посмотрю, как будет развиваться ситуация к тому времени...
1 октября мы играли во Львове, слышали сирены. На улицах полиция приказывала прохожим разойтись по домам, люди бегали. Посреди матча взвыли сирены. Игру остановили и мы укрылись в бомбоубежище и пробыли там более получаса. На самом деле, как только ракета выпущена по Украине, сирены звучат по всей стране, даже если ракета приземлится всего за 1000 или 1300 км.
Во Львове мы проезжаем блокпосты: мешки с песком, автоматы, металлические конструкции, чтобы останавливать бронетехнику. Также можно увидеть обломки танков...
На прошлой неделе мы выехали со львовского стадиона на автобусе в 17 часов и прибыли в Кошице в 10 утра следующего дня... На границе между Украиной и Словакией проверки длятся невероятно долго - до 10, а то и 12 часов. Когда вы приезжаете, перед вами уже три-четыре автобуса в очереди, и на каждый автобус уходит почти 1,5-2 часа.
С украинской стороны все идет довольно быстро, а со словацкой… Там солдаты со своими "калашами". Они вынуждают нас выходить из автобуса и проходить через ворота. Пропускают мимо собак. Они несколько раз проверяют паспорта, просят всех выходить из автобуса, открывают сумки", - сказал Балули.
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