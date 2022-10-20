  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Шахтера с Минаем перенесен. Причина – плотный график
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Шахтера с Минаем перенесен. Причина – плотный график

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

По просьбе донецкой команды

Матч Шахтера с Минаем перенесен. Причина – плотный график

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Матч девятого тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" должен был состояться в субботу, 22-го октября в пригороде Ужгорода. Однако в намеченные сроки он не состоится.

"Шахтер" обратился к "Минаю" с просьбой перенести матч, "Минай" согласился. Как стало известно журналистам UA-Футбол, мотивация дончан – "плотный график". В скором времени официально о переносе объявит УПЛ.

25-го октября, во вторник, "Шахтеру" предстоит сыграть матч пятого тура ЛЧ против "Селтика" на выезде. "Горняки" ведут борьбу за выход из группы. Ранее в этом чемпионате уже была практика переноса матчей "Шахтера" перед Лигой чемпионов. В частности, вовремя не был сыгран матч со "Львовом".

Добавим, что "Минай" уже официально подтвердил перенос матча. С примечанием, что он перенесен на неопределенный срок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ жива

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
20.10.2022 в 17:46
Динамо не играет в таком графике походу,а у их ещё 6ть матчей в квалификации было!!! Просто смешно!!!
Ответить
+1
0
aleks68
20.10.2022 в 18:05
начали выть дырявые?сейчас повылазят.
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2022 в 18:11
То Динамо взагалі не грає...
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде