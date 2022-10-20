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Матч Шахтера с Минаем перенесен. Причина – плотный график
По просьбе донецкой команды
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Матч девятого тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" должен был состояться в субботу, 22-го октября в пригороде Ужгорода. Однако в намеченные сроки он не состоится.
"Шахтер" обратился к "Минаю" с просьбой перенести матч, "Минай" согласился. Как стало известно журналистам UA-Футбол, мотивация дончан – "плотный график". В скором времени официально о переносе объявит УПЛ.
25-го октября, во вторник, "Шахтеру" предстоит сыграть матч пятого тура ЛЧ против "Селтика" на выезде. "Горняки" ведут борьбу за выход из группы. Ранее в этом чемпионате уже была практика переноса матчей "Шахтера" перед Лигой чемпионов. В частности, вовремя не был сыгран матч со "Львовом".
Добавим, что "Минай" уже официально подтвердил перенос матча. С примечанием, что он перенесен на неопределенный срок.
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