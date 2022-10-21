Шаран: В конце игры с Металлистом 1925 над стадионом пролетели два самолета - это не так просто

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (1:0) в 8-м туре УПЛ.

– Приехали в Киев за день до матча и в тот день произошли три взрыва на Левом берегу. Безусловно, ребята и так находились не в таком психологическом состоянии, как в Ужгороде. Но на следующий день выспались, тревоги ночью не было, все находились в хорошем настроении. Тревога прозвучала по дороге в Ковалевку. Как результат, игру, которая задержала наш поединок и мы просидели в бомбоубежище три с половиной часа. Для обеих команд это было очень тяжело. Я сказал ребятам, кто проявит характер, продемонстрирует бойцовские качества, лучше настроится, тот победит.

Очень благодарен ребятам за этот поединок, потому что в таких условиях очень тяжело играть. Когда в конце поединка два самолета пролетели над стадионом, это конечно не так просто. Главное, что мы победили. И я очень благодарен футболистам за эту игру. Мы получили очень важные три очка.

– Со стороны показалось, что "Минай" обыграл соперника и победа по игре…

– В первом тайме – да. Мы провели 45 минут на хорошем уровне: прессинговали много, пока были силы и моменты создавали. У Вишневского и Кулиева были хорошие возможности открыть счет. А после перерыва немного подсели, а соперник прибавил. Игра шла на равных – соперник мог забить и Воробчак мог. Хорошо, что нам удалось отличиться после стандартного положения.

В конце мы отдали инициативу, потому что хотели сохранить счет и добились своего. Бандура отыграл довольно неплохо на выходах, потому что было много навесов с флангов. Все отдали свои силы и травмированный Гончар, и Немчанинов доигрывали, как говорится, на морально-волевых качествах.

– В игре против "Металлиста 1925" с первых минут вышел Валерий Рогозинский, а Иван Трубочкин – на замену. Обычно вы делаете наоборот.

– Мы понимали, что Иван отыграл семь поединков подряд, ему было тяжело. Рогозинский набирал в это время форму, ведь он с нами не проходил сборы. Увидели, что нужно провести ротацию. В принципе, Валерий отыграл неплохо, но его не хватило на весь поединок, и мы планировали эту замену. Иван вышел довольно уверенно.

– Вам не кажется, что тактику на игры нужно строить таким образом, чтобы Егор Твердохлеб имел как можно больше возможностей для ударов? Ведь когда он забивает – "Минай" побеждает.

– Тоже об этом подумал. Когда мы забили, я не сразу понял, кто именно нанес удар, потому что во время углового было скопление игроков в штрафной площади. Когда мне сказали, что Твердохлеб, вспомнил победу над "Ингульцем", в которой он отличился, и я надеялся, что мы и этот матч доведем до победы, - рассказал Шаран.