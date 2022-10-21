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Сидорчук: Кто не понимает слово "дружба", тот точно не поймет и слова "свобода"

Премьер-лига
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Капитан "Динамо" высказался о переименовании "Арки дружбы народов"

Сидорчук: Кто не понимает слово "дружба", тот точно не поймет и слова "свобода"

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук опубликовал в своем Instagram фото возле "Арки Свободы украинского народа" (до 14 мая 2022 года скульптура носила название "Арка дружбы народов"). Капитан киевского клуба дай ее комментарий.

"Дружба завершается там, где один человек переходит границы свободы другого. Это фото сделал еще летом, но тогда не знал, что 14 мая эта арка сменила название. Многие киевляне его знали, как "арку дружбы народов". У некоторых людей очень больное понимание слова "дружба".

Для них нормально действовать против общих правил. Переходить границы. Убивать людей. Поэтому с 14 мая 2022 года у этой скульптуры новое название – "Арка Свободы украинского народа" .

P.S. Кто не понимает слово "дружба", тот точно не поймет и слова "свобода". Для таких людей это просто арка с загадочным названием", – написал Сидорчук.

Сидорчук: Кто не понимает слово "дружба", тот точно не поймет и слова "свобода" - изображение 1
Фото: instagram.com/sydorchuksergii
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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
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