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Хлопці, іграйте, б***ь. Фанаты Кривбасса записали обращение к игрокам в стиле Поворознюка
Креативно
Пресс-служба "Кривбасса" сделала оригинальный анонс к поединку 9-го тура УПЛ против "Ингульца".
На видео фанаты команды обращаются к игрокам с призывом победить соперника в стиле президента петровского клуба Александра Поворознюка из известной песни "VOVA їBash їх Blyad".
Отметим, что матч "Кривбасс" – "Ингулец" запланирован на понедельник, 24 октября. Игра состоится в Киеве, начало в 13:00. В настоящее время криворожская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, "Ингулец" опережает ее на один балл.
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