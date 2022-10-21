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Хлопці, іграйте, б***ь. Фанаты Кривбасса записали обращение к игрокам в стиле Поворознюка

Премьер-лига
(2 голосов)

Креативно

Хлопці, іграйте, б***ь. Фанаты Кривбасса записали обращение к игрокам в стиле Поворознюка

Новина українською

Пресс-служба "Кривбасса" сделала оригинальный анонс к поединку 9-го тура УПЛ против "Ингульца".

На видео фанаты команды обращаются к игрокам с призывом победить соперника в стиле президента петровского клуба Александра Поворознюка из известной песни "VOVA їBash їх Blyad".

Отметим, что матч "Кривбасс" – "Ингулец" запланирован на понедельник, 24 октября. Игра состоится в Киеве, начало в 13:00. В настоящее время криворожская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, "Ингулец" опережает ее на один балл.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
21.10.2022 в 14:10
Приємно, що в Україні з'являються нові моральні авторитети, з яких складають пісні, на які посилаються ЗМІ. Треба вже в підручники історія життя Поворознюка вписати. Заслужив. А його життєвий шлях та розмовна мова має стати прикладом для дітей України.
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Cerega15 (Kherson)
21.10.2022 в 14:23
А мені прикро, що наразі наші моральні авторитети - фріки рівня поворознюка.
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Барселиниуc (землянин)
21.10.2022 в 13:50
Бл.ять - это очень слабенько для тех дебилов. Тут нужен мат покруче. Я бы написал КАК, но тогда боюсь мой моральный облик неприятно поразит многих здешних обитателей, как знающих меня, так и задавших вопрос: " А кто это?"
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