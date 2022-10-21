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Моуриньо заинтересовался трансфером Мудрика

Премьер-лига
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Впрочем, Жозе нужно правильно оценить игрока

Моуриньо заинтересовался трансфером Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

О главной звезде "Шахтера" продолжают писать европейские СМИ. Так испанское издание Fichejes утверждает, что Михаилом Мудриком заинтересовался главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо. Португалец планирует подписать украинца следующим летом.

Впрочем, судя по публикации, Моуриньо не совсем понимает, что купить Михаила будет очень сложно. Fichejes сообщает, что "Рома" якобы готова предложить 30 млн евро за игрока. Впрочем, еще этим летом "Шахтер" потребовал за него не менее 50 млн, а учитывая его уверенное выступление как в Чемпионате, так и в Лиге Чемпионов, аппетит донецкого клуба может вырасти еще больше.

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Напомним, что с начала нового сезона в 10 матчах УПЛ и ЛЧ Мудрик выполнил 12 результативных действий - забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Интерес к нему приписывают многим европейским клубам, одним из самых настойчивых называют лондонский "Арсенал".

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Михаил Мудрик
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Источник:
Fichejes

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