УПЛ. Металлист - Днепр-1 0:1. С большими ожиданиями, но маленьким выхлопом

Харьков против Днепра, Кучер против бывших своих, Довбик против Прядуна (лидеры бомбардирского зачета) – предыстория этого матча была очень насыщенной. Не всегда в таких ситуациях события на поле соответствуют предматчевому антуражу, однако от "Металлиста" и "Днепра-1" ожидали искрометного футбола. Представители топ-5 турнирной таблицы, команды, умеющие и любящие играть в открытый футбол, те, кому очень нужны турнирные очки.

Оба тренера внесли изменения в состав по сравнению с последними играми, но масштабной ротации не было. У "Металлиста" после травмы вернулся Федорив, в центре поля нашлось место Панасенко вместо Чидомере, Кныш, а не Картушов, действовал на фланге полузащиты, Шопин подменил Романюка на фланге защиты. У "Днепра-1" главное изменение касалось вратарской позиции, на которую после повреждения вернулся Валеф. Горбунов играл в центре поля, хотя травмированного Бланко мог подменить Когут. Амаш играл слево в защите, освободив место на этом фланге полузащиты для Гуцуляка. На противоположной стороне поля расположился Танчик.

По два-три момента команды за тайм создали, что наверняка немножко не соответствовало ожиданиям. Придирчиво? Пусть так, но это следствие того, что "Днепр-1" и "Металлист" приучили зрителей к интенсивному футболу. Днепряне сегодня традиционно для себя больше владели мячом, но с конструктивом возникали проблемы. Самым заметным был Гуцуляк, сперва пробивший головой слабо, а затем ногой – сильно, опасно, но неточно.

Имея в составе такого нападающего как Довбик, "Днепр-1", конечно же, грузил мячи с фланга. Несколько раз Амаш подал в никуда, но пас Адамюка едва не нашел адресата. "Металлист" на это отвечал полумоментами – похоже на то, что было в матче с "Ворсклой". Тогда, правда, вратарь соперника допустил ошибку и подарил харьковчанам гол, сегодня же Валеф играл внимательно. Опередил Прядуна при его попытке выйти один на один, поймал мяч после сбрасывания Федорива. Кажется, контролировал ближний угол, когда туда целил Каплиенко.

Атаки "Днепра-1" в начале второго тайма свидетельствовали о серьезном намерении, родившемся в раздевалке во время разговора с тренером. Но желание, обусловливающее количество атак, не способствовало качеству. Выход Гуцуляка был прерван офсайдом, удар Амаша был заблокирован защитником (хотя раньше мог бить Довбик), Довбик со штрафного попал в стенку. И подытожил этот резвый отрезок удар головой от Когута – мяч просвистел мимо штанги.

Ответ "Металлиста" в виде удара Клименко со штрафного на фоне активности "Днепра-1" выглядел очень скромно. Но если оценивать не отдельные эпизоды, а матч в целом, то скромно выглядели все атакующие действия. Шутка ли, что самым опасным во втором тайме долгое время был момент, в ходе которого в ворота Костика мог влететь автогол?!

Но в конце игрового времени сказалась физическая усталость. Она взяла власть над теми, кто больше действовал без мяча. Тревожно для "Металлиста" было уже тогда, когда удары сыпались из пределов штрафной площадки и издалека. Но настоящая беда пришла после долгой передачи из центра поля, выхода Когута на ворота и пассивной игры Костика на выходе – 1:0. Еще была прямая красная для Кныша в конце, но значение это не сыграло.

Так "Днепр-1" выиграл матч, который вполне мог закончиться вничью. Команды, претендующие на самые высокие места, должны иметь на вооружении и этот арсенал.

УПЛ. 9-й тур. 23.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Евгений Арановский

"Металлист" - СК "Днепр-1" 0:1

Гол: Игорь Когут 85

"Металлист": Орест Костик, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Максим Багачанский 84), Сергей Панасенко (Егор Демченко 59), Максим Прядун, Евгений Подлепенец, Даниил Кныш, Виталий Федорив (Богдан Порох 46), Александр Каплиенко (Егор Клименчук 46), Владимир Шопин, Вячеслав Танковский (Алекс Чидомере 64)

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Игорь Когут 55), Янис Амаш, Руслан Бабенко, Сергей Горбунов (Александр Назаренко 46), Владимир Танчик (Никита Кононов 83), Александр Сваток, Александр Пихалёнок

Предупреждения: Вячеслав Танковский 40, Егор Демченко 67, Алекс Чидомере 77 - Руслан Бабенко 52, Эдуард Сарапий 76, Никита Кононов 88, Игорь Когут 90+1

Удаление: Даниил Кныш 89