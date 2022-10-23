Ратий – о матче против Днепра-1: У нас особо моментов и не было

Главный тренер "Металлиста" Олег Ратий высказался на счет поражения своих подопечных в матче против "Днепра-1":

“ – Общие впечатления от игры приятные. Сыграли хорошо. Я не доволен результатом, а что касается игры, то ребята показали, что они могут. Показали, что мы не зря набрали столько очков в предыдущих матчах. Сегодня, с нашей точки зрения, они сыграли так, как умеют, выдали хороший матч.

Но "Днепр-1" – это команда, играющая в еврокубках. Она имела один-два момента – и это использовала. А у нас особо моментов и не было.

– По общему мнению "Шахтер" и "Днепр-1" – это команды одного уровня. И сегодня мы уже не увидели то, что было с "Шахтером" (1:6 – прим.)…

– Наверное, ребята сами поняли, что та игра для нас была хорошим уроком. Учли ошибки, все поняли, и сегодня мы сыграли по-другому, так как надо.

– Сегодня мы снова вынуждены говорить об отсутствующих игроках: Романюк, Картушов. Что с ними произошло?

– К сожалению, так получилось, что Картушов еще в прошлой игре попросил замену, у него травма, но в понедельник ему сделают МРТ. Будут смотреть. Если с ним уже все в порядке, он будет готовиться к следующему матчу. Что касается Романюка, то у него ушиб колена. И тоже ждем завтра.

К сожалению, и сегодня некоторые попросили замены в перерыве – Каплиенко и Федорив. Это замены, которые мы не планировали, просто футболисты не сумели выйти на второй тайм. Вообще, в этом матче наши замены – не по игре, а потому, что у ребят были мышечные проблемы.

– Есть ли у команды задача финишировать в зоне еврокубков?

– Хороший вопрос. Я думаю, что все команды хотят играть в еврокубках. Но наше желание – в каждой игре выходить и играть на победу, побеждать. И тогда цели будут стоять совсем другие”, - сказал Ратий.