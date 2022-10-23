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Верес - Заря 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Ровенская команда снова проиграла дома

Верес - Заря 0:1. Обзор матча и видео гола

фото - УПЛ

Новина українською

В рамках 9-го тура ровенский "Верес" снова проиграл на своей новой домашней арене. В этот раз команду Юрия Вирта огорчила луганская "Заря". Исход поединка решил единственный мяч в игре - Денис Антюх вышел на замену и спустя 7 минут поразил ворота хозяев поля. После этого тура подопечные Патрика ван Леувена занимают 4-е место в таблице, а "Верес" - 5-е.

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23 октября. Ровно, стадион Авангард

"Верес" - "Заря" 0:1

Гол: Антюх 73

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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