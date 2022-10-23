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Верес - Заря 0:1. Обзор матча и видео гола
Ровенская команда снова проиграла дома
фото - УПЛ
В рамках 9-го тура ровенский "Верес" снова проиграл на своей новой домашней арене. В этот раз команду Юрия Вирта огорчила луганская "Заря". Исход поединка решил единственный мяч в игре - Денис Антюх вышел на замену и спустя 7 минут поразил ворота хозяев поля. После этого тура подопечные Патрика ван Леувена занимают 4-е место в таблице, а "Верес" - 5-е.
VBet лига. Девятый тур
23 октября. Ровно, стадион Авангард
Гол: Антюх 73
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