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Чеснаков достиг юбилейной отметки по количеству матчей за Ворсклу
Солидный показатель
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Матч 9-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла" (1:1) стал особенным для капитана полтавской команды Владимира Чеснакова.
34-летний защитник отыграл 400-й матч в карьере за зелено-белых. Он стал 30-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах украинских команд, в том числе первым среди полтавчан.
339 встреч Владимир отыграл за "Ворсклу" в УПЛ, 36 - в Кубке Украины, 24 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины. К слову, более 40% матчей - 172 - Чеснаков провел в качестве капитана (ЧУ - 151, КУ - 11, ЕК - 10). С этим показателем он занимает высокое 11-е место в украинском рейтинге капитанов времен независимости.
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