Де Дзерби хочет перехватить в Брайтон хавбека Шахтера

Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил английский "Брайтон", хочет видеть в своей команде игрока донецкой команды.

По информации бразильского портала UOL, итальянский специалист заинтересован в услугах бразильца Майкона.

Сейчас игрок " Шахтера " выступает в аренде за "Коринтианс", но уже в декабре этого года его соглашение с клубом завершается.

Отмечается, что бразильский клуб хотел бы выкупить игрока, но на Майкона также положили глаз и "Брайтон" с "Порту".

Источник также отмечает, что именно "Брайтон" выглядит фаворитом в борьбе за игрока, трансфер которого оценивают в 8-10 млн евро.

Журналисты также отмечают, что так как Майкон уже работал под руководством Де Дзерби в "Шахтере", это может повлиять на потенциальный переход.