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Де Дзерби хочет перехватить в Брайтон хавбека Шахтера
Майкон пока что играет в Коринтиансе
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил английский "Брайтон", хочет видеть в своей команде игрока донецкой команды.
По информации бразильского портала UOL, итальянский специалист заинтересован в услугах бразильца Майкона.
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Отмечается, что бразильский клуб хотел бы выкупить игрока, но на Майкона также положили глаз и "Брайтон" с "Порту".
Источник также отмечает, что именно "Брайтон" выглядит фаворитом в борьбе за игрока, трансфер которого оценивают в 8-10 млн евро.
Журналисты также отмечают, что так как Майкон уже работал под руководством Де Дзерби в "Шахтере", это может повлиять на потенциальный переход.
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