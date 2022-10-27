Красников: Похоже, Козловский забыл, что сам должен быть пожизненно отстранен, когда с автоматами ворвался в судейскую

Спортивный директор " Днепра-1 " Евгений Красников ответил на критику экс-президента "Руха" Григория Козловского в свой адрес.

"Что касается Гриши Козловского, то его я тоже знаю много лет. Познакомились мы в Харькове: "Здрасте-здрасте, я Гриша – я Женя. Привез сына и хочу, чтобы он играл в вашем дубле". Мы пообщались, Маркевич посмотрел парня, какое-то время он был игроком дубля, но в первую команду не попал. Мы часто общались с Козловским и тогда ему от меня "не воняло". Я был удивлен, когда услышал из его уст публичные оскорбления в свой адрес и в адрес менеджеров других клубов.

Первое. Он поднял вопрос моей дисквалификации, которую я считаю несправедливой. У меня есть решение суда, подтверждающее мою невиновность. Но, похоже, он забыл, что сам должен был быть пожизненно отстранен, когда с автоматами и со своей охраной ворвался в судейскую. Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, тогда руководивший арбитражем, требовал пожизненно отстранить Козловского от футбола.

Второе. Если он считает, что в матче "Рух" – "Днепр-1" была предвзятость со стороны арбитра, то есть множество вариантов рассмотреть этот матч с независимыми экспертами, собрать независимую комиссию и на основании этого сделать выводы, было ли в этом матче предвзято судейство или нет.

Они говорят, что "Металлист" пробил много пенальти. Но я вчера посмотрел статистику команды "Рух" U-19 – они в девяти матчах пробили девять пенальти. У меня не было времени смотреть все моменты, но я обратил внимание на пенальти, назначенный в ворота "Вереса" U-19 при счете 0:0 на 90+4. Мое мнение, что пенальти там и в помине не было. И если Козловский и Дедышин, такие честные и правильные, то почему тогда они не устроили скандал? Кстати, в команде U-19, которой они так кичатся – максимум 1 или 2 воспитанника "Руха". Все остальные ребята в большинстве своем воспитанники "Карпат" и других школ, которых они удачно продают. Пример – переход Сыча к бельгийскому "Кортрейку".

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Кстати, попадание "Руха" U-19 в Юношескую лигу УЕФА сопровождалось большим скандалом. В связи с войной исполком УАФ прекратил все соревнования, и на тот момент на первом месте была команда "Динамо" U-19. Но "Рух" имел две игры в запасе.

Год назад была такая же ситуация, только связанная с коронавирусом. "Шахтер" U-19 имел игру в запасе и, учитывая потерянные очки, мог обойти "Динамо", но исполком принял решение оставить таблицу без изменений. В этом сезоне ситуация повторилась, только вместо "Шахтера" был "Рух", который начал обзванивать все клубы и голосованием было принято решение доиграть эти матчи. На тот момент я работал в "Металлисте", долго сомневался, но поддержал "Рух".

Поскольку футболистов распустили, "Колос" U-19 и "Ингулец" U-19 привезли ослабленные составы, "Рух" U-19 одержал легкие победы и стало чемпионом.

Здесь есть такая поговорка: "В чужом глазу занозу видим, а в своем и бревна не замечаем".

Относительно указаний Козловского руководству "Днепра-1" уволить меня из клуба – я не буду комментировать. Если президент и генеральный директор считают нужным, они сами ответят болельщику "Руха" Козловскому на эти высказывания", — сказал Красников.