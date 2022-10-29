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Хомченовский: Динамо может добавить в любой момент

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Несмотря на плохой старт сезона

Хомченовский: Динамо может добавить в любой момент

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал подготовку криворожцев к матчу против "Динамо":

– Дмитрий, как команда готовится к важному матчу против одного из грандов украинского футбола?

– Все хорошо, готовимся по плану. На игру против "Динамо" настраиваемся очень серьезно. Понимаем, что будет непросто, ведь соперник сильный. Команда ожидает хорошего, но в то же время непростого противостояния.

Да, в этом сезоне "Динамо" стартовало не очень удачно. Но соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. Это один из грандов УПЛ. Он может добавить в любой момент, чтобы добиться успеха.

– После первой долгожданной победы в сезоне команда немного разгрузилась психологически?

– Мы долго ждали первой победы, после возвращения "Кривбасса" в УПЛ. Конечно, все довольны, но впереди у нас длинный сложный путь, надо продолжать побеждать. Нужно работать еще больше, чтобы мы могли в каждом туре набирать три очка.

– Не сомневаюсь, у тебя есть друзья или знакомые в "Динамо". С кем-то из ребят уже успел поговорить о грядущем матче?

– Конечно, это Саня Тимчик, Караваев. С ними мы выступали вместе в составе "Зари". Но о предстоящем противостоянии еще не успели поговорить”, - сказал Хомченовский.

Напомним, что матч между "Динамо" и "Кривбассом" запланирован на воскресенье, 30 октября. Отметим, что на данный момент между командами в таблице разрыв в четыре очка и пять позиций (киевляне – восьмые, криворожцы – 13-е).

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В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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