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Береза – об отказе в переносе матча Днепра-1: Фэйр-плей почему-то все воспринимают по-разному
Одесситы не захотели идти на встречу
Дніпро-1/Автор невідомий
Президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал отказ "Черноморца" перенести очный матч:
“Фэйр-плей почему-то все воспринимают по-разному. А мне кажется, что он должен быть один для всех. Приходилось уже неоднократно слышать, что "Днепр-1" делают поблажки. Но я сомневаюсь в этом. Мы дважды обращались к “Черноморцу” с просьбой о переносе игры, но они навстречу не пошли.
Да, у всех есть проблемы, и у "Черноморца" турнирное положение сейчас сложное. Я все это понимаю и с удовольствием бы приехал лично попросить о переносе игры, но сейчас немного занят. Ну ничего – каждая неудача (а в этом случае неудачей можно считать то, что нас не захотели услышать) делает нас еще сильнее. Значит, будем сражаться на поле”, - сказал Береза.
Отметим, что “Днепр-1” и “Черноморец” должны сыграть в воскресенье, 30 октября, в 13:00 в рамках 10-го тура УПЛ.
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