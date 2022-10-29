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Форварды-легионеры принесли победу. Ворскла 2:0 Минай. Видео голов и обзор матча
У Марлисона 3 результативных действия в последних четырех матчах УПЛ
Фото: Александр Приходько
Полтавская "Ворскла" обыграла ужгородский "Минай" со счетом 2:0 в рамках десятого тура УПЛ. Голы забили форварды-новички команды, албанец Таулант Сефери и бразилец Марлисон. Первому ассист отдал Денис Олейник, второму – Василий Кравец, оба также переехали в Полтаву летом.
Примечательно, что для Марлисона сегодняшний гол стал уже третьим результативным действием в последних четырех матчах.
УПЛ, десятый тур
Стадион Минай, Минай, Закарпатская область
"Ворскла" Полтава – "Минай" 2:0
Голы: Сефери, 19; Марлисон, 64.
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