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Форварды-легионеры принесли победу. Ворскла 2:0 Минай. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

У Марлисона 3 результативных действия в последних четырех матчах УПЛ

Форварды-легионеры принесли победу. Ворскла 2:0 Минай. Видео голов и обзор матча

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" обыграла ужгородский "Минай" со счетом 2:0 в рамках десятого тура УПЛ. Голы забили форварды-новички команды, албанец Таулант Сефери и бразилец Марлисон. Первому ассист отдал Денис Олейник, второму – Василий Кравец, оба также переехали в Полтаву летом.

Примечательно, что для Марлисона сегодняшний гол стал уже третьим результативным действием в последних четырех матчах.

УПЛ, десятый тур

Стадион Минай, Минай, Закарпатская область

"Ворскла" Полтава – "Минай" 2:0

Голы: Сефери, 19; Марлисон, 64.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Минай
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