Зубков получил травму в матче против Александрии

Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков получил травму в матче десятого тура УПЛ против "Александрии".

Нападающий был заменен уже на 67-й минуте матча на Ивана Петряка. Степень тяжести травмы пока клубом не разглашалась.

Примечательно, что Зубков не первый вингер "Шахтера", кто сейчас выбыл из игры из-за травмы. Помимо него, проблемы со здоровьем также испытывает Марьян Швед.