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Зубков получил травму в матче против Александрии

Премьер-лига
(2 голосов)

Так же повреждение есть и у другого вингера дончан – Марьяна Шведа

Зубков получил травму в матче против Александрии

Фото: ФК "Шахтар"

UA-Футбол
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Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков получил травму в матче десятого тура УПЛ против "Александрии".

Нападающий был заменен уже на 67-й минуте матча на Ивана Петряка. Степень тяжести травмы пока клубом не разглашалась.

Примечательно, что Зубков не первый вингер "Шахтера", кто сейчас выбыл из игры из-за травмы. Помимо него, проблемы со здоровьем также испытывает Марьян Швед.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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