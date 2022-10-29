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Зубков получил травму в матче против Александрии
Так же повреждение есть и у другого вингера дончан – Марьяна Шведа
Фото: ФК "Шахтар"
Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков получил травму в матче десятого тура УПЛ против "Александрии".
Нападающий был заменен уже на 67-й минуте матча на Ивана Петряка. Степень тяжести травмы пока клубом не разглашалась.
Примечательно, что Зубков не первый вингер "Шахтера", кто сейчас выбыл из игры из-за травмы. Помимо него, проблемы со здоровьем также испытывает Марьян Швед.
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