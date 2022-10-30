Мудрик стал первым за последние три года игроком Шахтера, забившим в четырех матчах подряд

Для вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика вчерашний поединком против "Александрии" стал четвертым голевым за клуб подряд.

В последний раз такая серия была на счету нападающего Жуниора Мораеса, который в период с 27 сентября по 18 октября 2019-го забил в четырех матчах за "горняков" подряд (пять голов).

Напомним, что свою серию Мудрик начал поединком против "Динамо" 16 октября. Затем он забил "Селтику" и "Александрии", а также оформил дубль в ворота "Колоса". Кроме того, в предыдущих четырех встречах украинский вингер записал в свой актив один ассист.

Всего в этом сезоне на счету 21-летнего игрока семь голов и семь передач в 12 матчах. В частности, в УПЛ у него девять голевых действий – Мудрик является наиболее результативным футболистом текущего украинского чемпионата.