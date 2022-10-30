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Михайличенко – о матче против Александрии: Вся команда разочарована

Премьер-лига
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Но на "Лейпциг" настрой боевой

Михайличенко – о матче против Александрии: Вся команда разочарована

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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Защитник "Шахтера" Богдан Михайличенко прокомментировал ничью "горняков" в матче с "Александрией":

“ – Команда хорошо играла, но, к сожалению, мы не взяли три очка. Вся команда разочарована. Будем готовиться дальше.

– Ты забил с необычной для твоей позиции точки. Как это произошло?

– Мы сделали ротацию на фланге, и я очутился в центре поля. Увидел, что атака идет правым флангом и Тейлор пошел обыгрывать один на один. Подумал, что пойду в штрафную, а Тейлор разыграл и выкатил мяч мне. Так и вышло, что я там очутился.

– Что больше отразилось на команде во втором тайме: воздушная тревога или игра в меньшинстве?

– После воздушной тревоги мы хорошо начали, забили быстрый гол. А после удаления оставалось еще много времени, мы оборонялись и строили игру от контратак.

– Что делали во время воздушной тревоги?

– Разбирали некоторые ситуации.

– Как настроение перед матчем с "Лейпцигом"?

– Настроение боевое, будем готовиться!” – сказал Михайличенко.

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Отметим, что после восьми сыгранных матчей в активе "Шахтера" 20 очков. В настоящее время "горняки" уступают "Днепру-1" двумя очками в турнирной таблице.

Напомним, что подопечные Йовичевича следующий поединок проведут против РБ "Лейпциг" в среду 2 ноября в рамках финального тура игрового этапа Лиги чемпионов. Эта встреча состоится в Варшаве и будет номинально домашней для "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Михайличенко Александрия
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