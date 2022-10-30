УПЛ. Днепр-1 - Черноморец 1:0. Справились и без переноса

Первая команда против последней – это просто только на бумаге. А в чемпионате Украины, где во время войны нет разрыва между уровнями команд, и где царит нестабильность, сюрпризы возможны даже в противостоянии двух разных "полюсов". Тем более, при таком контексте: максимально вымотанный борьбой на двух фронтах "Днепр-1", максимально заряженный на борьбу "Черноморец", которому нужно выбираться со дна турнирной таблицы. И своеобразная "неприязнь" между клубами, которые не смогли договориться о переносе этого матча.

Перенос нужен был "Днепру-1", но, в конце концов, Александр Кучер столкнулся не только с проблемой плотности календаря, но и с отсутствием возможности для ротации. Травмы выбили из русла Гуцуляка, Пуриту, Бланко, Громова, Лучкевича, к которым добавился еще и Танчик. У "Черноморца" проблем меньше, но было больше чисто тренерских решений. К примеру, не выход в основе Кузика и Юсова (его не было даже в заявке), и появление там Гладкого и Бадибанги.

Матч начался с классической "разведки", в ходе которой мяч едва не оказался в воротах Непогодова. Пихаленок искал щель в защите "Черноморца" и нашел ногу Довбика, тот переправлял с прицелом в ближний угол, но попал в каркас. Но одесситы на это среагировали правильно: они не зажались возле собственных ворот, а отодвинули игру на чужую половину поля. Не просто отодвинули, а претендовали на гол. Шикарный момент не использовал Гладкий (удар головой с нескольких метров – мимо ворот), затем выход один на один вратарю проиграл Брагару. Одесситы не сумели поставить голевые моменты на поток, но время от времени щипали соперника. Для "Днепра-1" это создавало неприятности, но не парализовало способность диктовать свою игру.

Ближе к середине тайма уже четко проявились амбиции "Днепра-1" на чужой половине поля. Моменты после ударов Амаша и Пихаленка были уже не спонтанными, как в начале матча у Довбика, а наработанными. Но апогея старания достигли чуть позже, когда Бузанелло прорвался в чужие владения и выкатил мяч на Пихалёнка, а капитан "Днепра-1" удачно пробил с рикошетом – 1:0.

На этом активность в первом тайме не иссякла. К тому же, старались обе команды. У "Черноморца" неплохо пробивал Бадибанга, но это было его последнее заметное действие в матче, ведь Григорчук убрал легионера с поля за несколько минут до конца первой половины встречи. Кучер был не столь радикален, но и оснований рубить с плеча у него было меньше. Если бы свой момент реализовал еще Назаренко (удар с близкого расстояния, но точно во вратаря) – то и подавно.

"Черноморец" попытался с активности начать второй тайм, но это намерение быстро было нивелировано днепрянами. Одесситы так уверенно ломать планы соперника не могли. "Днепр-1" перешел в атаку и в течение короткого временного промежутка создал сразу три момента. Назаренко "зарядил" в штангу с убийственной позиции; Довбик простреливал/бил с острого угла, что создало напряжение для Непогодава; Довбик бил после быстрого рывка в свободную зону, но попал в защитника.

К этому описанию можно добавить и упоминание о дальнем ударе Назаренко. Преимущество "Днепра-1" приобрело признаки тотального, но второго мяча команде не хватало. И с ним хозяевам очень не везло. Чего стоит только второе попадание Довбика в каркас ворот. Этот штурм не останавливался и вылился еще в удары Назаренко и Адамюка. Наверное, в мыслях болельщиков "Днепра-1" проскакивали мысли о "наказании" за такое расточительство - лишь бы не пропустить "дурака".

Хотя особенно много шансов на это не было (разве что когда мяч после удара Наумца "облизал" перекладину). И дальше были возможности забить у игроков "Днепра-1": у Амаша, у Пихалёнка. Что еще раз подчеркивает – победа вполне заслуженная, хоть и с минимальной разницей в счете.

"Днепр-1" претендовал в этом матче забить больше голов. Но пусть лучше влетят в четверг в ворота АЗ.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 10-й тур. 30.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль

СК "Днепр-1" - "Черноморец" 1:0

Гол: Александр Пихалёнок 23

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Янис Амаш (Игорь Когут 79), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Сергей Логинов 90), Александр Назаренко, Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Фарес Балули 85)

"Черноморец": Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря (Андрей Штогрин 84), Сергей С.Кравченко, Александр Гладкий, Иван Бобко (Родион Плакса 84), Евгений Селин (Владимир Салюк 74), Зигей Бадибанга (Владислав Наумец 43), Максим Брагару, Сергей Политыло (Кевин Кубемба 85)

Предупреждения: Александр Сваток 19, Эдуард Сарапий 72 - Зигей Бадибанга 40, Александр Гладкий 43