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Де Дзерби хочет зимой подписать игрока Шахтера - названа сумма трансфера

Премьер-лига
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Де Дзерби хочет зимой подписать игрока Шахтера - названа сумма трансфера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби намерен усилить состав команды украинским исполнителем. Итальянец хочет пригласить своего экс-подопечного Николая Матвиенко. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Специалист заинтересован в том, чтобы переход защитника "Шахтера" состоялся в январе 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В случае, если "Брайтон" подтвердит необходимость данного подписания, то между клубами начнутся переговоры. Ранее возможность трансфера 26-летнего центрбека также рассматривали "Манчестер Сити" и "Арсенал".

В текущем сезоне Матвиенко провел 13 матчей за горняков во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 11 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко Роберто Де Дзерби
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Источник:
Sport.ua

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