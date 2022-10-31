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Де Дзерби хочет зимой подписать игрока Шахтера - названа сумма трансфера
Стоит отпускать?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби намерен усилить состав команды украинским исполнителем. Итальянец хочет пригласить своего экс-подопечного Николая Матвиенко. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Специалист заинтересован в том, чтобы переход защитника "Шахтера" состоялся в январе 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.
В случае, если "Брайтон" подтвердит необходимость данного подписания, то между клубами начнутся переговоры. Ранее возможность трансфера 26-летнего центрбека также рассматривали "Манчестер Сити" и "Арсенал".
В текущем сезоне Матвиенко провел 13 матчей за горняков во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 11 млн евро.
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