Легионер Ворсклы получил вызов в сборную

Нападающий "Ворсклы" Таулян Сулейманов получил вызов в национальную сборную Албании, сообщает пресс-служба полтавского клуба.

25-летний форвард вошел в число футболистов, вызванных на ближайший сбор своей национальной команды. В ноябре в рамках товарищеских поединок албанцы встретятся с командами Италии (16-го) и Армении (19-го).

Таулян провел за сборную Албании 10 матчей и отметился одним забитым мячом. В футболке "Ворсклы" футболист забил 2 гола в 10 матчах.