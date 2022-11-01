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Легионер Ворсклы получил вызов в сборную
В ноябре его сборная проведет два спарринга
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Ворсклы" Таулян Сулейманов получил вызов в национальную сборную Албании, сообщает пресс-служба полтавского клуба.
25-летний форвард вошел в число футболистов, вызванных на ближайший сбор своей национальной команды. В ноябре в рамках товарищеских поединок албанцы встретятся с командами Италии (16-го) и Армении (19-го).
Таулян провел за сборную Албании 10 матчей и отметился одним забитым мячом. В футболке "Ворсклы" футболист забил 2 гола в 10 матчах.
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