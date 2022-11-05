Ратий: Сегодня Металлист играл мужественно, но немного не хватило времени

Наставник "Металлиста" Олег Ратий дал комментарий после проигрыша "Зари" (1:2) в матче УПЛ:

– Я думаю, что всем после такой игры было бы сложно отвечать на вопросы. Игра складывалась так, что в первом тайме было тяжелее, во втором тайме немного выровняли – забили голы, заработали пенальти.

Панасенко хорошо забил. Вы знаете, что наша команда уже долго не пропускала, устанавливаются какие-то рекорды. Мы очень довольны, что наша команда забила те голы – поблагодарим сейчас в раздевалке ребят. Они играли мужественно, но, к сожалению, немного нам не хватило времени.

– Сегодня впервые Рязанцев получил много игрового времени. Из-за повреждения Чидомере. Как вы оцените игру самого Рязанцева и что уже известно о повреждении Чидомере?

- Вообще у нас много вопросов по составу, потому что выпало много игроков. Макс Прядун, Чайковский, еще несколько футболистов. Поэтому мы вынуждены были делать состав из оставшихся игроков. Наверное, поэтому Евгений и получил то время. И, с нашей точки зрения, хорошо сыграл. Мы в него верим. Что касается Чидомере – сейчас еще никто ничего не может сказать. Завтра будет обследование – и после него будет видно.

– Как раз три месяца, как команда собралась и играет. Хотелось бы услышать промежуточный итог от вас.

– Я думаю, что работу будут оценивать наши работодатели. Мы выходим каждый день, работаем, ребята – молодцы. Мы благодарим их за отношение к игре, к тренировкам.

– Сегодня Андерсон Пико впервые был в заявке. Как вы оцените его форму, а также еще одного легионера – Симона?

– Пико у нас в команде, хорошо работает, он заслужил своей работой то, что сегодня попал в заявку. На счет Симона – он тоже работает, но еще нужно время, – сказал Ратий.