Гендиректор Вереса: Возможно, сможем решить вопрос допуска болельщиков на трибуны до матча с Динамо

Генеральный директор " Вереса " Антон Назарук заявил о том, что клуб работает в направлении, чтобы получить допуск болельщиков на домашние матчи против топ-сопрников.

"Мы все знаем и понимаем, как сильно хотят ровенские болельщики увидеть соперника топ уровня на обновленном "Авангарде". "Шахтер" – это бренд европейского, даже мирового уровня. С учетом всех факторов мы обратились в областную военную администрацию с просьбой разрешить проведение матча со зрителями в количестве, соответствующем местам в доступных бомбоубежищах рядом со стадионом.

Выдача данного разрешения была делегирована Ровенскому горсовету. Уверены, что как депутаты, так и председатель Александр Третьяк также с радостью поприветствовали бы "Шахтер" на "Авангарде" прямо сейчас, но решение о предоставлении соответствующего разрешения не принято.

Из-за бюрократических процедур мы никак не можем ускорить этот процесс. Впрочем, работа в этом направлении ведется. По всей вероятности, мы сможем решить вопрос допуска болельщиков на трибуны уже до матча против "Динамо". Отдельно благодарим УПЛ за понимание нашей ситуации.

"Верес" делает все возможное для того, чтобы ровенские болельщики все же как можно скорее попали на трибуны и поддержали команду, которая играет в первую очередь для них, демонстрируя хорошие результаты. А уже весной, в 27-м туре, в Ровно приедет "Шахтер". Верим в ВСУ", - сказал Назарук.

Напомним, что матч "Верес" – "Динамо" пройдет 19 ноября.