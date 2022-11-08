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"Попробуем отобрать очки у миллионеров". Вирт - о будущем матче с Шахтером

Премьер-лига
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Ровенчане сыграют против горняков 9 ноября

"Попробуем отобрать очки у миллионеров". Вирт - о будущем матче с Шахтером

ФК "Верес" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о настрое команды перед матчем 12-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится 9 ноября.

— У нас мало времени на подготовку: сегодня, завтра – и потом бой. Так что победа над "Металлистом 1925", яркая и разгромная, уверен, только придаст команде сил и уверенности. В хорошем настроении легче готовиться к любой встрече.

— Вы говорили: "Не страшно, если мы проиграем "Шахтеру", но если отберем очки - это будет настоящий успех". Не боитесь, что после таких заявлений игроки смогут выйти и сыграть вполсилы.

— Это точно не о нашей команде. Ребята выйдут на поле и отдадут все силы. Тем более, что в таких матчах, как с "Шахтером", можно заработать дополнительные баллы, привлечь к себе внимание более состоятельных клубов.

— Для вас, бывшего "горняка", предстоящий матч имеет особое значение?

— Вообще нет никакого значения. За победу над донецким клубом насчитывают три очка, как, собственно, и в других матчах. Хотя не стану скрывать, с "Шахтером" играть приятно и престижно, поскольку это лучшая команда страны, в которой собраны талантливые исполнители.

За Мудрика, Трубина, Матвиенко уже сейчас предлагают 50, 30, 20 миллионов евро… Ну, ничего, будем играть против миллионеров, попытаемся отобрать у них очки, – сазал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
Footboom

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