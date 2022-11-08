"Счёт по игре". Ратий оценил нулевую ничью в матче с Металлистом 1925

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий дал комментарий после нулевой ничьей в дерби с "Металлистом 1925" (0:0).

– Всегда, когда дерби – ответственность высока и для игроков, и для тренеров. На наш взгляд игра должна была понравиться болельщикам и одной, и другой команды. В первом тайме несколько моментов имели они, во втором – несколько моментов у нас. Считаю, что счёт по игре.

Поблагодарили ребят за то, что отдают все силы. У нас была небольшая пауза между матчами – всего два дня. Так что ребята молодцы: восстановились и сыграли неплохую игру.

– Понятно, что глубокий анализ игры будет позже, но с первого взгляда: чего не хватило сегодня для победы?

– Последнего касания, последнего удара. Было несколько моментов, но эти моменты не дотянули до того, чтобы мы забили гол.

– Сегодня хоть без травм обошлось?

– Пока нет ни у кого травм. Врачи сейчас обследуют ребят и будем знать, кто в каком состоянии.

– А какое состояние Чайковского? И в заявке сегодня уже был Рыбка, ранее находившийся в лазарете…

– Рыбка готовился к матчу, но все зависит от него – как он будет работать на тренировках. Кто из них двоих (Рыбка и Костик, – прим.) выигрывает конкуренцию, тот и будет играть на воротах.

У Чайковского есть несколько проблем. Восстанавливается. Когда восстановится – скажут врачи. Сейчас он работает в индивидуальном плане, - сказал Ратий.