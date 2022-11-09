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Львов - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Рух", украинская Премьер-лига, 10 ноября 2022
Фото: Александр Приходько
Увы, но столь громкое львовское дерби редко балует качеством. "Львов" и "Рух" пока что трижды пересекались в элите, забив за 270 минут игрового времени лишь три раза. Оно и понятно - две оборонительные команды во главе с прагматичными белорусскими наставниками редко выдают шоу. Однако кто знает, возможно именно в этот четверг их постигнет озарение и зрители получат великолепное футбольное поле.
Перед очной игрой "Львов" идет у самого дна, находясь на 15-м месте. "Руховцы" чуть поднялись после недавнего триумфа над "Кривбассом", но нельзя говорить, что обезопасили себя от вылета. А значит, мотивация побеждать должна найтись у каждой из сторон.
Смотрите матч 12-го тура УПЛ в четверг, десятого ноября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Рух"
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