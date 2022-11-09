  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Рух", украинская Премьер-лига, 10 ноября 2022

Львов - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Увы, но столь громкое львовское дерби редко балует качеством. "Львов" и "Рух" пока что трижды пересекались в элите, забив за 270 минут игрового времени лишь три раза. Оно и понятно - две оборонительные команды во главе с прагматичными белорусскими наставниками редко выдают шоу. Однако кто знает, возможно именно в этот четверг их постигнет озарение и зрители получат великолепное футбольное поле.

Читайте такжеЗаря упустила шанс ситуативно выйти на второе место. Таблица и результаты тура УПЛ

Перед очной игрой "Львов" идет у самого дна, находясь на 15-м месте. "Руховцы" чуть поднялись после недавнего триумфа над "Кривбассом", но нельзя говорить, что обезопасили себя от вылета. А значит, мотивация побеждать должна найтись у каждой из сторон.

Смотрите матч 12-го тура УПЛ в четверг, десятого ноября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Рух" на UA-Футбол>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде