Львов - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Увы, но столь громкое львовское дерби редко балует качеством. "Львов" и "Рух" пока что трижды пересекались в элите, забив за 270 минут игрового времени лишь три раза. Оно и понятно - две оборонительные команды во главе с прагматичными белорусскими наставниками редко выдают шоу. Однако кто знает, возможно именно в этот четверг их постигнет озарение и зрители получат великолепное футбольное поле.

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Перед очной игрой "Львов" идет у самого дна, находясь на 15-м месте. "Руховцы" чуть поднялись после недавнего триумфа над "Кривбассом", но нельзя говорить, что обезопасили себя от вылета. А значит, мотивация побеждать должна найтись у каждой из сторон.

Смотрите матч 12-го тура УПЛ в четверг, десятого ноября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.