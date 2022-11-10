Калитвинцев: Я предупреждал Десну, что могу разорвать контракт, если мне не выплатят деньги

Полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев рассказал о скандальном переходе из черниговской "Десны" в стан "горожан".

– Твой бывший клуб, "Десна" имел юридические претензии относительно твоего перехода в "Александрию". Только недавно появился документ, в котором утверждается, что "Десна" не имеет претензий к этому переходу. Ты переживал из-за этой ситуации?

– Когда это все началось, мне было очень неприятно слушать от "Десны", как я поступил, якобы некрасиво. Мол, как я мог подписать контракт с другой командой? Но там юридически все было чисто, я сам предупреждал руководство "Десны" задолго до этого, что я могу разорвать контракт, если мне не будут выплачиваться деньги.

Они, видимо, решили перевернуть эту ситуацию в мою сторону, будто я в чем-то виноват. Конечно, это было неприятно, потому что я знаю "Десну", какой это клуб, какие игроки и тренерский штаб там были. Вы знаете, что у нас сезон был очень хороший. Мы даже сыграли в квалификации еврокубков.

Можно было еще максимум выжать из этой команды. Но видно, кто-то не захотел двигаться дальше, и все обрушилось.

– Если не секрет, за сколько месяцев были должны деньги?

– Там половина подписного бонуса и три месяца зарплаты, - сказал Калитвинцев.

Напомним, Калитвинцев покинул "Десну" в январе этого года. По словам футболиста, черниговский клуб должен ему порядка 50-60 тысяч долларов. В этом сезоне он провел 9 матчей за "Александрию", забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.