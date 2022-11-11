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Нещерет: Луческу сказал, чтобы мы начали все с чистого листа
Голкипер "Динамо" - о нынешнем положении дел в команде
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital" прокомментировал победу над "Александрией" (3:1) и рассказал о нынешнем положении дел в команде.
– Непростой матч, "Александрия" находится в верхней части турнирной таблицы. Как настраивались на соперника?
– Мы на каждого соперника настраиваемся одинаково, всегда выходим с боевым настроением – и эта игра была не исключением.
– Мирча Луческу много кричал в вашу сторону на протяжении второго тайма. Что хотел донести до вас тренер?
– Немного ошибался, но это практика, такое бывает. Просил, чтобы играл точнее.
– Сейчас больше доверия от тренерского штаба. Чувствуете больше ответственности?
– Конечно, в таком клубе, как "Динамо", ответственность очень большая.
– У "Динамо" была длительная серия без побед, и атмосфера в раздевалке была напряженной. Сейчас немного поспокойнее стало?
– Да, был непростой период, последние несколько месяцев, но я считаю, что мы на правильном пути и будем бороться и дальше.
– Как выходили из этого кризиса морально?
– Нам тренер сказал, чтобы мы начали все с чистого листа, собрались в команде, обсудили между собой, какие были ошибки, что было плохого, что, наоборот, хорошего. Как видно, понемногу начинаем выбираться из кризиса, - сказал Нещерет.
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