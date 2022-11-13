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Крыськив, Траоре и Бондарь – правый защитник. Стали известны составы на матч Шахтер – Заря
У луганцев тоже боевая команда
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В рамках 13-го тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Зари" на "Арене Львов". Оба тренера команд определились со своими стартовыми составами на этот матч.
Наставник "горняков" Игорь Йовичевич выбрал следующую одиннадцатку:
Трубин – Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Судаков, Крыськив, Мудрик – Траоре.
Также свой выбор сделал и наставник луганцев Патрик ван Леувен:
Мацапура – Данченко, Бутко, Батагов, Вантух – Бражко, Чурко – Лунев, Булеца, Кирюханцев – Мишнев.
Матч начнется в 15.00. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить на UA-Футбол>>>.
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