Крыськив, Траоре и Бондарь – правый защитник. Стали известны составы на матч Шахтер – Заря

В рамках 13-го тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Зари" на "Арене Львов". Оба тренера команд определились со своими стартовыми составами на этот матч.

Наставник "горняков" Игорь Йовичевич выбрал следующую одиннадцатку:

Трубин – Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Судаков, Крыськив, Мудрик – Траоре.

Также свой выбор сделал и наставник луганцев Патрик ван Леувен:

Мацапура – ​​Данченко, Бутко, Батагов, Вантух – Бражко, Чурко – Лунев, Булеца, Кирюханцев – Мишнев.

Матч начнется в 15.00. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить на UA-Футбол>>>.