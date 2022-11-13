Кучер о ничьей с Ворсклой: Считаю, что результат закономерен

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал результат последнего матча своей команды – ничью с "Ворсклой" со счетом 1:1.

"Считаю, что была интересная игра, в которой мы провели два разных тайма. В первом мы выглядели очень хорошо, могли больше забивать. Но ушли на перерыв при счете 1:0. Во втором тайме уже "Ворскла" была более активной, у нее было больше моментов, хотя могли забить и мы. Так что считаю, что результат закономерен".

В очередной раз ворота соперника спасает каркас. Это невезение или такой уровень реализации? И как с этим бороться в будущем?

"Хотелось бы попадать в ворота, но это футбол, мы это понимаем. Ребята устали, за десять дней сыграли четыре игры. Иногда чего-то не хватает. Однако они молодцы, я благодарен им за усердие и за то, что пытаются показывать содержательный футбол".

За результатами "Шахтера" следите с учетом того, что уже через неделю матч против "горняков"? Или отталкиваетесь сугубо от своей игры?