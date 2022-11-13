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Кучер о ничьей с Ворсклой: Считаю, что результат закономерен

Премьер-лига
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Лидер чемпионата сыграл вничью 1:1

Кучер о ничьей с Ворсклой: Считаю, что результат закономерен

Фото: СК Дніпро-1

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал результат последнего матча своей команды – ничью с "Ворсклой" со счетом 1:1.

"Считаю, что была интересная игра, в которой мы провели два разных тайма. В первом мы выглядели очень хорошо, могли больше забивать. Но ушли на перерыв при счете 1:0. Во втором тайме уже "Ворскла" была более активной, у нее было больше моментов, хотя могли забить и мы. Так что считаю, что результат закономерен".

В очередной раз ворота соперника спасает каркас. Это невезение или такой уровень реализации? И как с этим бороться в будущем?

"Хотелось бы попадать в ворота, но это футбол, мы это понимаем. Ребята устали, за десять дней сыграли четыре игры. Иногда чего-то не хватает. Однако они молодцы, я благодарен им за усердие и за то, что пытаются показывать содержательный футбол".

За результатами "Шахтера" следите с учетом того, что уже через неделю матч против "горняков"? Или отталкиваетесь сугубо от своей игры?

"Понимаем, что следующая игра против "Шахтера". Но мы еще не смотрели его последний результат. Пока что к "горнякам" не готовились. Закончилась игра с "Ворсклой" – отдохнем и будем готовиться.

А "Ворскле" желаю удачи. У них очень хорошая команда, которой в начале сезона где-то не везло. У нее очень хороший тренер, умеющий поставить игру. У них все еще впереди".

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Кучер СК Днепр-1
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